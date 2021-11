Negocio de internet fijo entre DirecTV y Movistar sigue frenado

El mercado de telecomunicaciones del país está a la espera de la decisión que el Ministerio de las TIC tome en las próximas semanas sobre la compra por parte de Movistar del servicio de internet fijo de DirecTV y con ello el espectro que adquirieron en la subasta de 2013.



Desde que las dos compañías anunciaron el pasado 25 de mayo el acuerdo, han surgido varias preguntas sobre la viabilidad del negocio, en especial por los lineamientos que hay en Colombia sobre la cesión del espectro y las obligaciones que se adquirieron en materia de conectividad.



El servicio de internet fijo de DirecTV se ofrece en Colombia desde 2014, después de que la compañía comprara espectro en la subasta 4G que se realizó en junio de 2013. En este proceso, a la empresa se le adjudicaron dos bloques en la banda de 2.500 MHz, uno abierto de 30 MHz y otro reservado de 40 MHz, por los cuales pagaron 71.856’366.000 pesos y 77.565’366.000 pesos, respectivamente.



Con el acuerdo entre las empresas, el servicio de internet de DirecTV, que cuenta con cerca de 170.000 clientes y que registró ganancias durante el segundo trimestre de este año por 40.000 millones de pesos, según datos del Ministerio de las TIC, pasa completamente a manos de Movistar, incluyendo el espectro por 70 MHz.



Durante el anuncio, las compañías indicaron que la operación solo se hará efectiva tras la aprobación de las autoridades competentes, que en este caso son la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y el Ministerio de las TIC.



La SIC, por su parte, el 31 de agosto pasado profirió su decisión y le dio el visto bueno a la venta, sin incluir ninguna objeción o condicionamiento, después de realizar un análisis económico, jurídico y técnico de la transacción.



“La operación no representa ningún riesgo para la libre competencia en los mercados de telecomunicaciones, ni puede ocasionar restricciones indebidas a la competencia, ni causa afectaciones sobre la estructura de estos mercados, incluyendo el de tenencia de permisos de uso de espectro radioeléctrico”, detalló el organismo en su momento.



Por eso, ahora la última palabra la tiene el ministerio, el cual en agosto pasado recibió la solicitud formal de las dos compañías para concretar el acuerdo y debe determinar si se aprueba o no la cesión del espectro y, si es este el caso, cómo será el plan de transición.



En la subasta de 2013, Directv adquirió dos bloques en la banda de 2.500 MHz, uno abierto de 30 Mhz y otro reservado de 40 Mhz. Foto: Bloomberg

“Nosotros presentamos esto el 15 de agosto, el plazo legal era de 15 días hábiles para aprobarlo, pero los tiempos se han corrido porque el ministerio nos ha hecho solicitudes de diferentes conceptos, que han movido los plazos. Lo que buscamos es que la respuesta, ojalá la autorización, se tenga antes de terminar el año”, le asegura a este diario Natalia Guerra, directora de Asuntos Públicos y Regulatorios de Movistar.



Entre los puntos que se están revisando, agrega Guerra, está el tope del espectro, ya que en el decreto 2980 de 2011 se establece que la capacidad que puede tener un operador en bandas altas no puede pasar de 85 MHz. Teniendo en cuenta esto, Movistar actualmente solo puede acceder a 30 MHz, de los 70 MHz que tiene habilitado DirecTV.



Lo que llevaría a que si se da la compra, se ponga en marcha un plan de transición para devolver el exceso de espectro. Este escenario ya se ha registrado en el país durante la fusión de UNE y Tigo en 2014, cuando se le devolvió a la Nación 50 MHz.



Pero este no es el único pero que ha tenido el proceso. Los cuestionamientos también están relacionados con qué pasará con las obligaciones que adquirió DirecTV por la compra del espectro en 2013.



En ese momento, la empresa quedó con tres compromisos: la entrega de tabletas digitales a poblaciones vulnerables, la migración de la red usada por el Comando General de las Fuerzas Militares y la cobertura en 57 cabeceras municipales. Este último punto es el que aún no se ha logrado; precisamente por este incumplimiento, el Ministerio de las TIC sancionó con una multa de 8.000 millones a la compañía.



“Las obligaciones que tiene DirecTV no van a desaparecer, sino que Telefónica recibe todas las obligaciones y las tiene que seguir cumpliendo hasta el final de la licencia, que es en 2023”, detalló Sergio Valdés, gerente de Regulación de DirecTV.



EL TIEMPO le consultó al Ministerio de las TIC sobre el avance del análisis del negocio y este señaló que están adelantando el "proceso administrativo interno, respetando las garantías de las partes interesadas".

Nuevos planes

Con la venta del negocio del servicio de internet fijo, DirecTV busca dar un paso al costado en este parte de conectividad, para enfocarse en el desarrollo de contenidos para su plataforma.

“La negociación se da por una reorganización estratégica, buscamos seguir potenciando en lo que tradicionalmente hemos sido muy fuertes, que es el contenido. Vamos a tener el mundial de fútbol y le estamos apostando a apoyar diferentes deportes a través de nuestra alianza con Win Sports, el fútbol profesional colombiano y otros deportes que actualmente se vienen potenciando en Colombia”, detalla Valdés.



Por otro lado, Movistar busca ampliar la capacidad en sus redes al contar con mayor espectro. En este sentido, Natalia Guerra señala que esta apuesta está orientada a tener mayor soporte ante el aumento de la demanda del servicio, el cual se situó en un incremento de la demanda de internet fijo del operador del 98 por ciento durante el año pasado.



Es importante destacar que Movistar fue el único de los cuatro grandes operadores del país que no accedió a espectro durante la subasta que se realizó a finales del año 2019, por lo que la adquisición de estos MHz, de los cuales solo tendrán acceso hasta 2023, cuando se terminen los 10 años de la licencia, le da la posibilidad de ampliar su capacidad de servicio.



“Ese espectro, al ser en bandas altas, nos va a permitir tener mayor capacidad para brindar mejores servicios a los clientes en términos de conectividad de datos, mejorar la velocidad de conexión, y nuestra idea es poderlo explotar lo más pronto posible”, puntualizó la directora de Asuntos Públicos y Regulatorios de Movistar.



De quedar en firme la venta, los clientes de DirecTV tendrán la opción de continuar con el servicio de internet con Movistar si así lo desean o terminar el contrato y adquirir los servicios con otro operador.

TECNÓSFERA

