Director de estrategia de Snap saldrá de la compañía

Snap sigue perdiendo a piezas clave en su equipo. El turno estar vez fue el del jefe de estrategia de la compañía, quien dejará su puesto en un momento en el que Snap lucha por el efecto negativo del resideño de su aplicación Snapchat en el crecimiento de usuarios.

Imran Khan, con de 41 años, había jugado un papel contundente en la entrada de la compañía en la bolsa de valores en 2017. Ha sido director de estrategia desde 2015 y era uno de los ejecutivos mejor pagados dentro de la compañía. Según reportes de la prensa estadounidense, Khan había recibido acciones por un valor de alrededor de 145 millones de dólares al momento de unirse.



Según el analista Brian Wieser, de Pivotal Research Group, aunque las tendencias de usuario y uso de la red social recaen en Evan Spiegel, las cuestiones comerciales eran asunto de Khan.

"La compañía ha tenido problemas -comercialmente y en términos de usuarios y uso- en relación con expectativas anteriores mucho más optimistas que se tenían ampliamente", dijo Wieser.



Por otra parte, Snap dijo que la salida del directivo no estaba relacionada con ningún desacuerdo con la compañía sino que Khan se iría "para buscar otras oportunidades". Si bien, seguirá como jefe de estrategia durante un período interino.



"El término 'perseguir otras oportunidades' es típicamente un eufemismo para 'ya no se quiere aquí'. No puedo estar seguro, pero claramente no se está yendo para otra oportunidad inmediata de trabajo ", dijo a Reuters Michael Pachter, analista de Wedbush Securities.



La acción de Snap ha perdido 41.5 por ciento de su valor desde su debut en el mercado.



La salida de Khan llega después de la partida del jefe financiero Andrew Vollero y el vicepresidente de ingeniería de monetización Stuart Bowers, quien se unió a Tesla.



REDACCIÓN TECNÓSFERA*

*Con Reuters