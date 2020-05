El director de streaming de Disney será nuevo CEO de TikTok en EE. UU.

La cabeza principal detrás del servicio de transmisión vía streaming de Disney,

Kevin Mayer, dejará su codiciado puesto para convertirse en el CEO de la aplicación viral TikTok.



Mayer representará el brazo occidental de la compañía de origen chino y también se se convertirá en el director de operaciones del propietario de TikTok, la empresa de inteligencia artificial ByteDance.

Según anunció Disney en un comunicado, el ejecutivo seguirá en su puesto hasta finales de mes.



El jefe ejecutivo de Disney, Bob Chapek, agradeció a Mayer y dijo que "ha tenido un impacto extraordinario en nuestra empresa a lo largo de los años, más recientemente como jefe de nuestro negocio directo al consumidor".



Según reveló Bytedance, Mayer, que arranca en junio, será responsable de "impulsar el desarrollo global de ByteDance, así como supervisar las funciones corporativas, incluido el desarrollo corporativo, ventas, marketing, asuntos públicos, seguridad, moderación y legal".

Lea también todo lo que debe saber de Bytedance, el creador de TikTokLe puede interesar: Los detalles y características de Disney+ Conozca Tik Tok: una radiografía a la fábrica viral

El rol es clave pero no desprovisto de riesgo puesto que las tensiones comerciales entre EE. UU. y China siguen aprentando el cerco frente a las compañías como TikTok con presiones legales.



Tik Tok ha tenido un impresionante crecimiento en uso y número de usuarios, con juegos, filtros, música y otros recursos interactivos que favorecen la creación de contenido de video corto. Este año logró sus primeros 1.000 millones de usuarios.



El cargo presenta un difícil reto para mantener la popularidad y competitividad de la app frente a otras plataformas y redes sociales, pero también de encontrar modelos de negocio capaces de competir con las propuestas publicitarias de Facebook o Google.



Mayer fue el encargado de liderar el desarrollo de Disney +, el servicio de streaming de la compañía que se lanzó en noviembre y que amenaza el dominio de jugadores como Netflix. En abril, Disney+ llegó a 50 millones de suscriptores y el servicio aún no está disponible en zonas como América Latina.



Según medios internacionales, Mayer también habría sido clave para cuatro grandes adquisiciones de Disney y del ex CEO Bob Iger: Lucasfilm, Marvel Studios, Pixar y 21st Century Fox. Incluso, su nombre sonó en rumores para suceder a Iger, pero el elegido fue Chapek, quien era jefe de los parques temáticos de Disney. En Disney, Mayer será reemplazado por Rebecca Campbell, nueva directora de Disney para el consumidor.



REDACCIÓN TECNÓSFERA

@TecnosferaET