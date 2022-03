¿Usa el WhatsApp desde su computador? Hay dos formas de hacerlo: con WhatsApp Web y con WhatsApp Desktop. ¿En qué se diferencian y cómo se usan?



La aplicación ya permitía a los usuarios acceder a una versión web, en cualquier navegador o computador, mediante un código de barras.



Ahora, la versión Desktop o de escritorio, es en esencia lo mismo, sino que requiere de una aplicación que se descarga en el computador de cada usuario.



En ambas versiones, cada usuario podrá ver los mensajes enviados y recibidos, así como las actualizaciones de estado.



Ahora, si un usuario no puede mantener o no le gusta mantener una pestaña abierta para usar esta aplicación de comunicaciones, puede descargar la versión de escritorio.



En esta versión, a diferencia del acceso web, las notificaciones llegarán por el navegador por lo que si un usuario las tiene bloqueadas de Edge o Chrome podría sentir la diferencia. Además, ocupa un poco más de espacio en la memoria del equipo.



Eso sí, una diferencia sustancial es que con la versión de escritorio se podrán hacer llamadas y videollamadas, algo que no se puede hacer en la versión web o en el celular.



