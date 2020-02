Didi habla sobre el regreso de Uber y da propuestas para su regulación

En medio de las reuniones del Gobierno Nacional y distintos sectores con las aplicaciones de movilidad compartida, la china Didi -rival de Uber- presentó formalmente su propuesta de regulación ante el Ministerio. Según la firma, la solución al debate de legalidad debe estar en las manos del Gobierno Nacional y no en esfuerzos individuales.

Ha transcurrido un día desde que se reactivó el servicio de Uber en Colombia, en un regreso marcado por el afán de evitar perder la porción de mercado que logró acumular durante los seis años que ha tenido presencia. En las últimas semanas, los rivales Cabify, Beat y Didi habían reportado incrementos en sus cifras de descargas.

Paula Bernal, directora de asuntos gubernamentales de Didi, expresó en entrevista con EL TIEMPO que la llegada de Uber "reitera la necesidad de una regulación pronta para este esquema de servicio colaborativo"



"Lo más adecuado es que sea la ley colombiana la que especifique el esquema, las condiciones y las reglas, para evitar confundir a los usuarios. La solución para estos servicios en el país debe tener una claridad de ley", considera Bernal. (Le recomendamos nuestra entrevista: Hugo Ospina, líder de los taxistas, responde al regreso de Uber)

Paula Bernal, Directora de asuntos Gubernamentales de Didi para Colombia. Foto: CEET

Las propuestas

En un texto que fue entregado en primicia a EL TIEMPO, Didi le plantea al gobierno la opción de abrir las aplicaciones para los conductores de taxi, el flexibilizar las tarifas de los servicios tradicionales y la creación de un fondo para modernización de vehículos de servicio público.



El texto, en el que buscan contextualizar la experiencia de la firma china en otros mercados en el mundo, expresa que corresponde proceder con la generación de un registro de las plataformas digitales ante el Ministerio de Transporte.



También plantea que "bajo la regulación que se pretende crear, se debe permitir que las plataformas tecnológicas ofrezcan un servicio de conectividad entre usuarios y socio-conductores, entre los cuales se prestaría un servicio de transporte con vehículos matriculados para servicio particular bajo condiciones especiales".



Con ello las plataformas no adquieren la condición de empresa de transporte, ni asumen responsabilidad como transportador, pero estarían en el deber de tener una presencia local.



Así mismo, Didi plantea que "debe haber concurrencia de servicios tipo taxi con servicios con vehículos particulares, a través de las plataformas digitales (...) las plataformas deben pagar una contribución de sus ingresos netos, para un fondo de modernización de vehículos tipo taxi".



Incluye también un respaldo de Seguro Contractual y Extracontractual (adicional al

SOAT) para los vehículos.



Por otra parte, Didi propone un concepto de "Libertad Tarifaria", en el cual contempla la existencia de la tarifa dinámica para todos los servicios de plataformas con una inspección y control por parte de Supertransporte pero garantizando "condiciones de libre competencia en la determinación de las tarifas mediante el sistema de tarifa dinámica". Esto se traduce en que no se buscaría una tarifa de mínimos o máximos regulados.



Según Didi, esa posibilidad debería extenderse también hacia los taxis, con lo que a través de las plataformas podrán acceder al cálculo de tarifas a través de estos sistemas.

El regreso de Uber

Frente a si Didi estaría contemplando la posibilidad de adoptar un enfoque similar al de Uber para su operación, la vocera expresó que por el momento están analizando no solo la redacción sino la puesta en práctica del modelo propuesto por Uber, pero que continuarán atendiendo a la convocatoria del Gobierno para aportar sus propias soluciones a la discusión en curso.



A pesar de la fuerza del regreso de Uber, el rival chino se siente confiado en el crecimiento que han obtenido en los últimos siete meses, desde que llegaron al mercado.

"Se ha demostrado que en las iniciativas digitales la competencia es el mejor vehículo para el mejor servicio. La competencia nos impulsa a mejorar todos los días (...) Los usuarios y sociosconductores que se conectaron a la plataforma recientemente accedieron a nuestros servicios y conocieron las ventajas, con lo que creemos que lo seguirán haciendo".



Didi, al igual que Cabify, es una de las plataformas que pone a disposición su tecnología para los taxis tradicionales. La función que se habilitó a finales del 2019, habría sido bien recibida, según la empresa, pues calculan que uno de cada tres taxis en Bogotá han probado la aplicación. Así mismo, el último día sin carro fue el primero para la marca y según esta generó un balance positivo.

