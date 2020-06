¿Cómo van las ventas en línea en el día sin IVA?

Hoy se está llevando a cabo el primer día sin IVA decretado por el Gobierno Nacional, en el que algunos productos no tendrán impuesto sobre la venta del 19 por ciento. Miles de colombianos, desde las 12:00 a.m. del viernes empezaron a llegar a las páginas de almacenes de cadena para hacer sus compras y las "filas virtuales" no se hicieron esperar, así como los colapsos en las páginas.



Según la plataforma de pagos en línea PayU, en este primer día sin IVA ha habido un aumento del 250 por ciento en los pagos que se han realizado a través de su plataforma comparado con un día normal.



María Fernanda Quiñones, presidenta de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE) dijo que el sector estaba comprometido con la experiencia de usuario de las personas. "Estamos trabajando para poder mantener las plataformas al aire. Los encolamientos son normales y se han planteado como una medida para ofrecer el mejor servicio a la hora que ingresen a hacer su compra".



Y agregó: "Les pedimos que tengan paciencia; esta medida ha venido siendo implementada desde hace un mes en el comercio electrónico y el sector ha hecho todo de su parte para darles este beneficios a través de las ventas online. Confíen en el comercio online. Estamos haciendo todo para que puedan seguir comprando".



Por su parte, Álvaro Morales, gerente de Análisis Económico de la CCCE, dijo que "los comercios venían un mes preparándose para estas jornadas. Pero es importante entender que en la ley de financiamiento original solo se habían incluido los comercios físicos, por lo que los comercios electrónicos tuvieron menos tiempo para prepararse".



Sin embargo señala que "en este mes los comercios hicieron todas las inversiones para participar en estos días sin IVA y trasladarle esos ahorro a los consumidores".



La tendencia del comercio electrónico sigue creciendo y más en medio de la pandemia. Santiago Naranjo, presidente de Vtex Latinoamérica - una empresa tecnológica experta en comercio electrónico-, aseguró que "están felices de recibir nuevos usuarios que están llegando al e-commerce. Y como nunca habíamos visto antes las marcas que estaban preparadas están sacando provecho y permitiendo comprar a los usuarios y aprovechar el comercio".



"Tenemos el exito.com que está funcionando perfecto. Tenemos plataformas que están vendiendo hasta 20 veces más de lo que venden en un día normal y hasta el doble que en un Black Friday", precisa Naranjo.

De los retos más importantes que se han presentado se encuentra la facturación electrónica, esto quiere decir que, según lo dicho por la Dian, hasta la media noche todas las compras deben facturarse para cumplir el beneficio de vender sin IVA.

Así mismo, Naranjo explica que ha sido todo un reto por el aumento de tráfico y que algunas plataformas han caído porque sus sistemas "no estaban listos". En ese sentido, explica que la industria de los electrodomésticos está creciendo un 650 por ciento, comparado con el Black Friday anterior, también los productos de moda está creciendo un 234 por ciento.

Categorías como mascotas también está creciendo de forma significativa y, según dice Naranjo, las ventas de celulares están creciendo hasta 10 o 12 veces más de lo que venden en un día normal.

