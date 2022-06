¿Se acerca la fecha del día del padre y no tiene o no sabe qué regalarle? Aquí le hacemos un listado de los dispositivos recomendados para que no se quede sin dar un detalle.

Entre la lista están varios accesorios para smartphones, herramientas para entrenamientos y salud o incluso para aquellos padres que les gustan los videojuegos, le sugerimos lo último en esta materia.

Accesorios para su Smartphone

Una de las mejores opciones para regalar son los accesorios de celulares, estos sin duda le sacan bastante provecho a un teléfono inteligente.

Empecemos por la tecnología inalámbrica, una de las más apetecidas en el mercado debido a su fácil portabilidad y uso. Actualmente, los auriculares y cargadores sin cables son una excelente opción.

Marcas como Native Union, iPhone, Xiaomi, Huawei y otras más le apuestan a este tipo de conexión.

Por ejemplo, el Native Union Dock, que según el medio especializado ‘Xataka’, llega a costar unos 33 euros, (140 mil pesos colombianos), es un artefacto con soporte que carga la batería de forma inalámbrica según el estándar Qi.

Por otro lado, iPhone ha diseñado para algunos de sus celulares, la Anker PowerCore Magnetic 5K, que permite extender la durabilidad de la carga en los dispositivos. Por lo que si su papá es comprador de esta marca y usa bastante el celular, este es uno de los mejores regalos. Según el portal ‘Amazon’ este juguete estaría en los 30 euros, es decir, casi 130.000 pesos colombianos.

Además de los cargadores están los auriculares. La mayoría de las marcas tecnológicas han lanzado su versión de ellos. Lo ideal es encontrar unos compatibles con el celular del padre en cuestión.

El hecho de que ese tipo de audífonos no tenga cables le brinda mayor comodidad al usuario para movilizarse. Foto: iStock

Si, por el contrario, el hombre al que le van a dar el regalo es de la vieja escuela y prefiere algo más simple de usar, los audífonos con cable son otra muy buena opción. El precio puede variar dependiendo de la marca y las características que tenga.

No se puede finalizar esta sección sin mencionar el nuevo gadget de la marca Apple para encontrar las cosas. El AirTag de Apple, que según el citado medio, estaría en los 35 euros, casi 150.000 pesos colombianos. Este artefacto es perfecto para los padres que olvidan sus cosas con facilidad.

El AirTag funciona a través de la aplicación 'Find My'. Foto: Apple / EFE

Herramientas para entrenamientos y salud

Si su padre es uno de esos que está en constante entrenamiento físico y le gusta ser saludable, los siguientes dispositivos son ideales.

Primero, los famosos relojes inteligentes que miden el ritmo cardíaco, saturación de oxígeno en sangre, temperatura de la piel, sueño o el estrés. Los más económicos son los TicWatch GTH que, según ‘Amazon’ cuestan 49 euros (208.000 pesos colombianos).

El uso de los monitores de ritmo cardiaco ya se popularizó entre los deportistas. Foto: iStock

También hay básculas inteligentes que se conectan a los celulares y ofrecen la medida de: la grasa corporal, subcutánea y visceral, agua corporal, músculo esquelético, masa muscular y ósea, proteína o la edad metabólica.

Y por si no fuera suficiente, hasta los pastilleros tienen tecnología. Así que si su papá es uno de esos que olvida cuando debe tomar sus medicamentos, estuches como el TabTime Super 8 les resultarían muy útiles. Este dispositivo cuesta 29 euros (123.000 pesos) y tiene alarmas y una pantalla que avisa el horario exacto y la pastilla que se debe tomar.

El mundo de los videojuegos

Los videojuegos sin duda es algo que la mayoría de los hombres disfrutan mucho. Algunos son más de consolas y otros de PC, por esto aquí le mencionamos las últimas entregas.

‘Rainbow Six Extraction Limited Edition', disponible para Sony PlayStation 5, a tan solo 130.000 pesos.

El mercado de los videojuegos es amplio y variado. Foto: iStock

Si su papá es más de competencias y automovilismo, Xbox Game Studios lanzó en 2021, el videojuego llamado ‘Forza Horizon 5.’ Este cuesta 39 euros (165.000 pesos colombianos).

O en caso de que al hombre le gusten los juegos del fútbol, usted podrá comprarle el FIFA 21, la penúltima entrega del simulador de EA Sports disponible en Xbox One, PS4, Xbox Series S/X, PS5, PC y Switch.

También hay para aquellos que la inmersión en mundos ficticios les resulta más atractivos, entre los más populares están: No Mans Sky, la serie de juegos de Call of Duty y de Resident Evil.

