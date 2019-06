Hay que tener confianza, Facebook.../Desde la Tecnósfera

No logro sacarme de la cabeza el chiste de Mark Zuckerberg al inicio de la conferencia de desarrolladores de su compañía. “Sé que no tenemos exactamente la reputación más fuerte en temas de privacidad”, dijo hace poco más de un mes.

Bueno, pues eso no evita que la firma que no ha sido ejemplar en el manejo de sus datos quiera que usted le confíe ahora el manejo de su plata. Eso es Libra.



Hay montones de razones para decir sí: es conveniente, es moderno, es malditamente cool.... Pero también hay razones para las dudas y por tratarse de una iniciativa tan nueva es poco lo que sabemos para calmarlas: ¿con qué reguladores se acompañó este desarrollo? ¿qué autoridades reconocerá? ¿cómo manejará el movimiento de dinero a través de las fronteras? ¿usará Facebook mis datos de consumo? ¿o usará Libra mis datos de Facebook?

Es claro que Facebook quiere emular la omnipresencia que tiene en China una firma como WeChat que no solo es servicio de mensajería y red social sino un sistema de pagos tan usado que lanzó al olvido al efectivo y al plástico.



Facebook no es cualquier compañía y de cómo salga este experimento podría depender la adopción masiva de desarrollos basados en blockchain o un daño catastrófico a la confianza de los usuarios. La regulación que ya se anuncia será vital.



Blockchain ya nos dio a bitcóin, una moneda abierta, inmune a la censura, blindada por la transparencia y verificable en todo momento mediante un libro de cuentas digital. Libra no busca ser nada de eso, pero promete ser estable, algo que bitcóin, claramente, no es. Dar el salto requiere confianza y esa, más que cualquier otra, es una moneda rara en estos días.

WILSON VEGA@WilsonVega