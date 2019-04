¿Listo para el final de 'Game of Thrones'? Ojo con el malware

Faltan menos de dos semanas para que salga la octava y última temporada de Game of Thrones (GOT), y al parecer, los aficionados no son los únicos emocionados con su llegada, pues los cibercriminales están al acecho de cualquier tendencia significativa en las búsquedas para intentar infectar con malware a quienes descargan la serie de HBO de forma clandestina.

Tal como lo reveló la empresa de ciberseguridad Kaspersky Lab, Game of Thrones encabeza la lista de las series de televisión utilizadas durante 2018 por criminales para encubrir malware. El pasado año, representó el 17 por ciento de todo el contenido pirateado infectado, dejando a su paso a unos 20.934 usuarios atacados. En segundo lugar figura la popular serie de zombies 'The Walking Dead', con unas 18.794 personas afectadas, y el programa de superhéroes Arrow, con 12.163.

Pese a que en el 2018 no se presentaron nuevos episodios, GOT mantuvo su primer puesto en amenazas correspondientes mientras que los otros programas incluidos en el listado contaron con campañas promocionales que buscaban aumentar sus audiencias.

Infografía de la empresa de ciberseguridad Kaspersky Lab de su última investigación. Foto: Kaspersky Lab

La firma de ciberseguridad analizó la facilidad con la que las series descargadas de páginas y portales web piratas se pueden reemplazar por versiones con virus.



En los casos estudiados, los atacantes optaron por infectar el primero y el último episodio de cada temporada de la serie respectiva. Por ejemplo, el episodio de estreno 'El invierno se acerca' de la primera temporada de Game of Thrones fue uno de los más utilizados para este tipo de ataques.



“Podemos ver claramente que los distribuidores de malware explotan programas de televisión que tienen una gran demanda en sitios web pirateados: estos son generalmente dramas o series de acción promovidos activamente. Los estafadores tienden a aprovecharse de la lealtad y la impaciencia de las personas, ofreciendo material completamente nuevo para descargar pero que en realidad es una ciberamenaza”, afirmó Anton Ivanov, investigador de Kaspersky Lab en un comunicado.

¿Cómo evitarlo?

En la mayoría de ocasiones, los programas suelen descargarse a través de canales ilegales como los rastreadores de Torrents y plataformas de streaming piratas. Estos recursos le envían al usuario un archivo que se parece a un episodio, pero en realidad es un sistema malicioso denominado con un nombre similar.



Para evitar ser este ataque, la firma recomienda seguir los siguientes pasos:

Utilice exclusivamente los servicios de un distribuidor de contenidos legítimo. Preste atención a la extensión del archivo descargado: Incluso si va a descargar episodios de una fuente que considera confiable y legítima, el archivo debe tener una extensión .avi, .mkv o mp4 o cualquier otra, pero definitivamente no el .exe. Verifique la autenticidad de los sitios web. No visite los sitios web que le permitan ver programas de televisión hasta que esté seguro de que son legítimos y comiencen con “https”. Corrobore que el sitio web sea genuino, revisando dos veces el formato de la URL o la ortografía del nombre de la empresa antes de iniciar las descargas. No haga clic en enlaces sospechosos, como los que prometen ver anticipadamente un nuevo episodio; verifique el calendario de emisión del programa de televisión y manténgase al tanto del mismo.

TECNÓSFERA@TecnosferaET