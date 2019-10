¿Es momento de regular el derecho al olvido en el país?

En el mundo está tomando cada vez más fuerza la opción de eliminar el pasado de una persona en internet. Conocida como el ‘derecho al olvido’, esta posibilidad surgió en la Unión Europea dentro del marco de la Ley de Protección de Datos y vincula no solo a motores de búsqueda, sino también a redes sociales y medios de comunicación.

La Fundación para la Libertad de Prensa en Colombia (Flip) lo define como “un concepto y una discusión jurídica que se basan en un derecho fundamental, que es el derecho al habeas data”.



Sin embargo, la entidad alerta sobre el manejo que se le está dando a este recurso. “Nos parece inconveniente el uso que se les está dando a las leyes de protección de datos personales como una forma de silenciar información que es de interés público; el objetivo de estas leyes era otro, que es el cuidado de los datos personales”, apunta Luisa Isaza, abogada de la Flip.

Hemos eliminado más de 1 millón de enlaces negativos de internet FACEBOOK

TWITTER

Aunque, a diferencia de la Unión Europea, en Colombia no existe como tal una ley del derecho al olvido, este limbo regulatorio no ha detenido a organizaciones que prometen eliminar el pasado digital.



“Somos una compañía con más de 10.000 clientes a nivel mundial, hemos eliminado más de 1 millón de enlaces negativos de internet”, cuenta Diego Sánchez, CEO de la compañía española Eliminalia, que este año entró a Colombia y se ocupa de “velar por la reputación de empresas y personas en internet”.

Es muy preocupante que se esté borrando información que es de interés público FACEBOOK

TWITTER

Sánchez indica que en esa carencia regulatoria sobre el tema y su complejidad en Colombia “entra el know how de la compañía en el saber eliminar la información de los clientes de medios de comunicación”.



Sin embargo, Luisa Isaza, de la Flip, alerta sobre cómo se puede afectar la libertad de expresión en el proceso. “Los artículos periodísticos no son bases de datos y, por tanto, no deberían estar sometidos a esas reglas (...). El hecho de que una historia tenga datos personales no debería hacer que se le aplique la lógica del habeas data”, dice. Y agrega: “Creemos que es muy preocupante que se esté borrando información que es de interés público”.

La abogada señala además que si bien “la intimidad, que es un derecho fundamental, también tiene límites”. Y en este sentido, “hay que revisar un factor importante que es el interés público” a la hora de que se eliminen contenidos publicados en internet.



“Creemos que es importante que se preserven las historias y el derecho a la libertad de expresión. Hay que proteger el interés público”, plantea Isaza.



Frente a esto, Sánchez asegura: “Nosotros siempre hemos respetado la libertad de expresión, pero también sabemos que muchos medios toman información de agencias sin ningún tipo de control, y si es errónea o al cabo de unos años ya no es lo que es, hay que eliminar esa información de los medios de comunicación”.

Las redes sociales no deberían tener responsabilidad, es decir que no deberían ser quienes toman las decisión FACEBOOK

TWITTER

Pero ¿en quién está la decisión de decir qué se elimina o qué no?



De acuerdo con Nelson Remolina, superintendente delegado de Protección de Datos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), estos debates usualmente los valora la Corte Constitucional.



“En la SIC aún no hemos recibido un caso así, pero, de entrada, lo que se advierte es un tema de derechos constitucionales fundamentales (...). En internet, las situaciones se llevan más por tutelas; este es aún un tema que se está construyendo, y hay que revisar caso por caso”, dice Remolina.



Luego de varias batallas jurídicas, a finales de septiembre, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea estableció por ejemplo que el motor de búsqueda Google no está obligado a aplicar a nivel mundial el derecho al olvido. Es decir que tras ordenar la eliminación en uno de estos países, los contenidos no tienen que desindexarse en otros territorios.



“Hay muchos contenidos que no regulamos directamente con los medios de comunicación, sino con el buscador concreto para que se desindexe (...). A veces se pretende que sea Google el que aplique una solución inmediata a todo. Justamente,lo que hacemos es regular el contenido según el país del cliente. Si este es de Colombia, intentamos que la información que aparece en el buscador de Colombia sea la que no perjudique al cliente”, explica Sánchez, de Eliminalia, cuyas oficinas centrales están en Ucrania y España, pero esperan poner una oficina técnica en Colombia próximamente.



Para Isaza, en este debate, que también llega a las redes sociales, se debe tener en cuenta que estas plataformas son intermediarios de internet. “Lo que los estándares de libertad de expresión exigen en cuanto a estas solicitudes es que las redes sociales no deberían tener responsabilidad, es decir que no deberían ser quienes toman las decisión (...). Solo debería ser responsable un juez una vez lo ha ordenado”, argumenta.



Isaza plantea además que el fallo del tribunal es positivo en la medida en que, de no ser así, “cualquier país de la Unión Europea podría tener poder para controlar lo que se ve en Google en todo el mundo”. Pero también advierte que “aunque la ley dice que no obliga a la desindexación global, tampoco la prohíbe”.



MARÍA PAULINA ARANGO

REDACCIÓN TECNÓSFERA

@MariaPaulinaAr