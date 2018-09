Demandan a IBM por 'discriminación de edad' tras despedir a miles

IBM recibió una demanda este lunes por parte de la abogada Shannon Liss-Riordan, conocida por luchar contra gigantes tecnológicos, como Amazon, Uber y Google, en otros casos en materia de derechos laborales de los trabajadores.

Liss-Riordan presentó una demanda colectiva en una corte federal en Manhattan a nombre de tres ex empleados de IBM que dicen que el gigante tecnológico los discriminó por su edad al momento de despedirlos.



"En los últimos años, IBM ha estado en el proceso de despedir sistemáticamente a los empleados de más edad para formar una fuerza de trabajo más joven", argumentaron los demandantes en el documento. La demanda se basa en un informe de la firma ProPublica publicado en marzo que decía que la empresa ha despedido a más de 20.000 empleados mayores de 40 años desde el 2012.

La demanda llega en un momento en el que la empresa enfrenta críticas y presión frente a sus prácticas de recursos humanos. Mientras que el informe de ProPublica argumentó que IBM rompió sistemáticamente las reglas de discriminación por edad. Según reportó Bloomberg, fuentes relacionadas a la investigación revelaron que la Comisión de Igualdad de Oportunidades de Empleo ha consolidado las quejas contra IBM en una única investigación específica, si bien, la Comisión no comentó el asunto de forma oficial.



Por su parte, IBM comunicó que los cambios en su fuerza laboral llegan en un momento en el que la compañía se esfuerza por reducir costos y cumplir con las exigencias de las nuevas revoluciones tecnológicas.



"Los cambios en nuestra fuerza laboral se refieren a las habilidades, no a la edad", dijo Ed Barbini, vice presidente de relaciones externas de IBM en un comunicado.



"De hecho, desde 2010 no hay diferencia en la edad de nuestra fuerza de trabajo de los EE. UU., pero el perfil de habilidades de nuestros empleados ha cambiado drásticamente. Es por eso que hemos invertido y seguiremos invirtiendo fuertemente en la capacitación y la inserción de los empleados, para hacer que todos tengamos éxito en esta nueva era tecnológica".



Tras la presentación de la demanda, queda esperar a si el juez del distrito permite o no que se inicie una demanda colectiva. En caso afirmativo, sería el inicio de una nueva batalla legal que abordaría la preocupación frente a la discriminación laboral de las personas mayores en medio de la era digital.



TECNÓSFERA

*Con información de Bloomberg