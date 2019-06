Google accedió a datos médicos de miles de pacientes sin permiso

Google y el Centro médico de la Universidad de Chicago deberán enfrentar una demanda colectiva en la que se acusa al instituto de salud de compartir de manera inapropiada con el gigante tecnológico los registros médicos confidenciales de miles de pacientes en Estados Unidos.

Según un reporte de The New York Times, la institución médica y el gigante tecnológico hicieron una alianza en 2017 para compartir los registros de pacientes con el objetivo de mejorar el análisis predictivo de enfermedades con la ayuda de inteligencia artificial.



La iniciativa consistía en crear una tecnología que pudiera leer los registros médicos electrónicos para identificar las afecciones médicas en un futuro, sin embargo, el compromiso contemplaba la no identificación de los pacientes ni la revelación de sus datos personales durante el proceso.

De acuerdo con la demanda, que fue presentada en el Tribunal del Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Illinois, la Universidad compartió cientos de miles de registros de pacientes con el gigante de la tecnología sin quitar las fechas, los datos de identificación, ni las notas de los médicos.



El episodio pone a la compañía de nuevo en el ojo del huracán por las preocupaciones de privacidad al tener acceso más detallado sobre las vidas de los usuarios. Otras compañías como Microsoft y Apple también han sido cuestionados por sus planes de crear herramientas de diagnóstico usando los datos de pacientes.



En el caso de Google, la demanda dice que la empresa recibió registros de cuándo los pacientes fueron admitidos y dados de alta del centro médico, lo que significa una violación potencial de la regulación federal de privacidad de datos de salud conocida como HIPAA. El documento resalta que lo grave es que esta información podría combinarse con los datos de localización recopilados por el sistema operativo móvil Android de Google para revelar las identidades de los pacientes, así como con otra información que el gigante tecnológico recopila por diferentes medios.



Otros de los datos que se incluían fueron la estatura, el peso y los signos vitales de las personas; si sufren de enfermedades como el cáncer o el SIDA; y registros de procedimientos médicos recientes, incluyendo trasplantes y abortos.



El Centro Médico de la Universidad de Chicago es acusado de no notificar a sus pacientes ni obtener su consentimiento expreso, antes de entregar sus registros médicos confidenciales a Google “para su propio beneficio comercial".



Frente a esta situación, un portavoz de Google dijo a The New York Times: "Creemos que nuestra investigación sobre el cuidado de la salud podría ayudar a salvar vidas en el futuro, razón por la cual tomamos en serio la privacidad y seguimos todas las reglas y regulaciones relevantes en nuestro manejo de la salud".



TECNÓSFERA