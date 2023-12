DeepLearning.AI y Coursera lanzan curso de IA generativa en español: ¿cómo inscribirse?

En una iniciativa para fomentar el conocimiento sobre la inteligencia artificial (IA) generativa, DeepLearning.AI y Coursera lanzan 'Generative AI for Everyone', un curso innovador impartido por Andrés Ng, líder mundial en IA, ahora disponible en español.



Este programa de nivel principiante está especialmente diseñado para proporcionar una comprensión amplia y accesible de la IA generativa, con un enfoque en su aplicación práctica en diversos ámbitos laborales y cotidianos.

La relevancia de este curso se ve subrayada por un estudio de McKinsey, el cual predice que para 2030, la IA generativa podría posibilitar la automatización de hasta el 70% de las actividades en numerosas ocupaciones, generando potenciales ganancias de productividad que ascenderían a 4,4 billones de dólares anuales.



Este curso busca equipar a profesionales de diversas áreas, incluyendo a aquellos sin experiencia técnica, con las herramientas necesarias para adelantarse a los cambios que esta tecnología traerá inevitablemente al mundo laboral.



"Los líderes tienen en primera persona el deber de establecer el contexto y las condiciones" para el uso de IA en sus organizaciones. Foto: iStock

En Colombia, donde el interés en la IA está en aumento, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación anunció que hacia finales de 2023, se lanzará la primera hoja de ruta del país para la implementación de la IA. Esta estrategia se integrará con el Plan Nacional de Desarrollo y la Política de Investigación Orientada a la Misión, promoviendo un uso más ético y eficiente de la IA en el sector gubernamental. Esto resalta la importancia de la capacitación en IA para el desarrollo tecnológico y económico del país.

La IA puede usarse para diferentes ambientes laborales. Foto: iStock

Andrew Ng, fundador de DeepLearning.AI, resalta la importancia de la IA generativa en el ámbito laboral, señalando que está transformando la forma en que las empresas operan y acelerando significativamente el desarrollo de aplicaciones de IA.



“La IA generativa está ayudando a muchas personas a trabajar de manera más eficiente y también permite a las empresas implementar aplicaciones de IA en días, algo que antes habría llevado meses construir. Me entusiasma compartir las mejores prácticas de IA generativa para permitir que muchas más personas aprovechen estas nuevas y revolucionarias capacidades”, dijo el fundador de DeepLearning.AI.



Por su parte, Marni Baker Stein, directora de contenido de Coursera, expresa su entusiasmo por hacer accesible el curso en español, contribuyendo a la preparación para una economía digital y de IA en crecimiento, especialmente en Colombia, donde Coursera ya cuenta con 3 millones de estudiantes.



El curso ofrece una oportunidad para que los estudiantes aprendan sobre la funcionalidad y las limitaciones de la IA generativa, reciban consejos sobre ingeniería rápida y efectiva, y obtengan un marco para identificar oportunidades de mejora y automatización en sus flujos de trabajo. También se aborda el impacto de la IA en las empresas y la sociedad, incluyendo sus riesgos y uso responsable.



Coursera, fundada en 2012 por Andrew Ng y Daphne Koller, ha crecido hasta convertirse en una de las principales plataformas de aprendizaje en línea, con 136 millones de estudiantes registrados globalmente y más de 1 millón de inscripciones en su curso de 2019 'AI for Everyone'. Este nuevo curso en español representa una extensión de su compromiso con la educación en IA, en asociación con líderes del sector como Google Cloud, Scrimba y Vanderbilt University.



Para inscripciones en 'Generative AI for Everyone' en español, visite el sitio web de Coursera.

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por Deeplearning.AI , y contó con la revisión de la periodista y un editor.