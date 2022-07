Cuando se menciona a la Deep Web es muy común que se piense en actividad ilegal, hackers y venta de artefactos extraños, no por nada algunos ‘influencers’ han pedido cajas misteriosas y contenido diverso a esta red solo por curiosidad. Aunque sí es posible encontrar este tipo de contenido, el ‘lado oscuro del internet’ es mucho más que eso.



Para empezar, la ‘Red oscura’ es la parte de internet que no ha sido indexada en un buscador, por lo que solo es posible acceder sabiendo la dirección exacta del lugar a visitar.



La indexación hace referencia al proceso que hacen los buscadores, como Google, para anexar una página en sus resultados de búsqueda y así, mostrarla al público.

Según el portal especializado en tecnología ‘Panda Security’, todas las webs que estén protegidas por una contraseña hacen parte de la Deep Web.



No se debe confundir este término con el de Dark Web, pues este hace referencia a direcciones IP enmascaradas accedidas por medio de navegadores específicos (como The Onion Router),a través de protocolos especiales.

Documental: En los callejones de la Dark Web EL TIEMPO hizo un recorrido por la 'Dark Web', una parte del internet que está oculta y a la que solo se puede acceder por medio de protocolos especiales. Conozca qué se puede encontrar allí y cuáles son los riesgos. EL TIEMPO realizó un documental recorriendo la Dark Web. Foto: EL TIEMPO

¿Qué se puede encontrar en la Deep web?

De acuerdo con la página de ciberseguridad ‘We live security’, es muy complejo clasificar el tipo de información que se puede hallar allí, puesto que, al no estar indexada, es de difícil acceso. Además, ocupa el 90 % de toda la información que habita en internet.



Sin embargo, se podría decir que en “la Deep Web se encuentra gran cantidad de información de tipo multimedia, documentos, sitios web privados, sitios con restricciones de acceso por seguridad, contenido malicioso e incluso material que puede variar dependiendo del tipo de acceso”, aseguran desde el portal.

El consejo de los expertos es cuidarse al navegar en esta red. Foto: iStock

Cuando se ingresa a una aplicación de reservas de vuelos y se ingresa una fecha específica, por ejemplo, la página genera un portal especial para esa consulta que hace parte de la Deep Web.

¿Es buena o mala?

Proteja su computador con antivirus antes de ingresar-. Foto: istock

Esto no quiere decir que todas estas páginas sean 100 % seguras para quienes navegan allí. En algunos de estos repositorios hay información ilegal que, dependiendo la ubicación geográfica, puede ser ilegal consultarla. Como muchos de estos datos no tienen un control estricto, es más probable que abunde contenido malicioso.



Es por esto que lo mejor es andar con cuidado, no hablar con extraños ni seguir ningún link de dudosa procedencia, ya que pueden ser trampas o virus puestos por hackers expertos.

Lo anterior tampoco quiere decir que la Deep Web sea una red hecha por criminales, como creen muchos, ya que los navegadores usados para acceder a esta (Google, Bing) son de acceso libre.

