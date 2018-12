Los puntos críticos de la ley de modernización del sector TIC

“Conectar al país y conectarlo bien”, con esas palabras el gobierno de Iván Duque puso el precedente para la cartera de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), una misión que a simple vista no es sencilla, pues en Colombia hay una penetración de internet del 61 por ciento, lo que según datos del MinTIC representa 20 millones de colombianos sin conexión.

Frente a esto, el MinTIC radicó el proyecto de ley 152 (PL152) para la modernización del sector, una promesa para vencer la brecha digital y, según el Gobierno, llevar al país hacia la transformación digital.



En octubre, la ministra de las Tic, Sylvia Constaín, solicitó al Congreso de la República dar ‘trámite de urgencia’ en las Secretarías Generales de Senado y Cámara, lo que implica pasar de cuatro a dos debates para su discusión. El 5 de diciembre, la propuesta fue discutida en las comisiones sextas de Senado y Cámara y fue aprobada en primer debate. Se espera que la próxima semana el proyecto de ley pase a debate en la plenaria de Senado y Cámara.



“La conectividad es una prioridad para el Gobierno, para el país para todos los colombianos que no están conectados. Seguimos comprometidos con tener unas condiciones mejores, cada día que pasa es un día que no damos a los colombianos la posibilidad de tener mejores oportunidades de emprendimiento y equidad", dijo la ministra a la salida del debate.



"Acá no hay ninguna insignia política ni temas regionales. Queremos que todos los colombianos tengan todos los beneficios de la conectividad", agregó Constaín.

​

Pero tras dos meses de su radicación y con los tiempos apretados para su aprobación en el Congreso este año, se han conocido opiniones divididas.



Mientras algunos actores del gremio lo defienden, indicando que supondrá un aumento de la inversión privada; otros afirman que se trata de una concentración del poder en el Ejecutivo y una garantía de recursos a la parte del sector TIC que menos lo necesita.

1. Regulador único convergente

Una de las principales propuestas es la de crear un regulador convergente para el sector TIC, que se encargaría de lo relacionado con la televisión, las telecomunicaciones, el internet y la radio.



Hoy en día, los temas de control para el sector se manejan a través de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) y la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV), que se abordar cuestiones que van desde los servicios de telefonía móvil e internet, hasta la televisión, entre otros.



El proyecto propone unificar la entidad para, según dice el MinTIC, tener "certidumbre" en el sector y lograr una mayor modernización institucional. Pero con esto, las sanciones al sector TIC quedarían exclusivamente bajo el Ministerio.



Según dicta el PL152, este regulador tendría cinco comisionados con periodos fijos de cuatro años: dos elegidos directamente por el Presidente de la República; otros dos, mediante convocatoria pública; y uno en representación de los canales públicos de televisión.



De acuerdo con Alberto Samuel Yohai, presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones (CCIT), contar con dos organismos regulatorios reduce la seguridad jurídica para el sector. “Estudios del Departamento Nacional de Planeación demuestran que el actual modelo regulatorio genera confusión entre los actores del sector TIC y, por qué no decirlo, contradicción en algunos casos. Esto generará mayor seguridad jurídica entre los jugadores convergentes digitales, trayendo más inversión al país”, plantea.



Sin embargo, para Carolina Botero, de la Fundación Karisma, este modelo representa un riesgo en la medida de que le da mucho poder al Ejecutivo. “Tanto la Unesco como la OCDE han recomendado que en temas vigilancia y control haya independencia de los entes públicos. El poder Ejecutivo sigue teniendo mucha presencia y hay que considerar que el gobierno y el estado tienen participación en los operadores, entonces, ¿se va a sancionar a sí mismo?”, expone.

2. Uso del espectro hasta por 30 años

El artículo 12 del PL152 proponía renovar el plazo de los permisos para el uso del espectro radioeléctrico hasta por 30 años. En un acuerdo posterior a la votación se definió que el plazo será de 20 años.



En Colombia, actualmente se otorga la licencia por 10 años, un plazo que los operadores han señalado como excesivamente corto. Según el MinTIC, la extensión tiene como objetivo facilitar la fijación de estrategias y proyectos para el desarrollo del sector. Según la propuesta, las empresas de telecomunicaciones tendrían la posibilidad de realizar una renovación “a solicitud”.



Además, la asignación del espectro, que estaba antes a manos de la ANTV y la ANE (Agencia Nacional del Espectro), ahora pasaría a ser una función absoluta del Ministerio.



“Hay muchos sitios de Colombia donde los operadores no van a llegar aún si les dan 30 años porque es muy costoso y difícil. En el mundo se está apostando por otros modelos. Las comunidades se han organizado para crear sus redes locales, gestionadas por ellos mismos, utilizando las funciones del espectro libre. Sería mejor promover regulaciones para que éstas redes existan”, plantea Carolina Botero de la Fundación Karisma.



Por su parte, Pablo Bello Arellano, director ejecutivo de la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (ASIET) expone que en su país, Chile, ya existen las concesiones de 30 años y que en su momento esto permitió liderar la introducción de nuevas generaciones como el 3G. Bello explica que al extender el plazo la transformación digital es más posible.



“La inversión y el desarrollo de infraestructura es lo que permite cerrar esa brecha digital, que a través de políticas públicas se pueda llegar a sectores más apartados, que no son tan rentables desde el punto de vista económico, y facilitar que las familias de bajos ingresos puedan conectarse”, argumenta. Por lo pronto, la ministra Contaín en entrevista con EL TIEMPO afirmó que sacar el proyecto de ley este año es su gran meta y compromiso con los colombianos.

3. Fondo único

En aras de promover la inversión y el acceso a las TIC, la radio y televisión pública, el ministerio planteó la necesidad de unir en un solo organismo al Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (FonTIC) y al Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los Contenidos (FonTV). El fondo único contaría con los aportes de los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, entregando recursos con una mayor estabilidad que los devengados de la publicidad tradicional. Según la propuesta, será una unidad administrativa adscrita al ministerio al que irían los dineros para la promoción de las TIC, el desarrollo de la televisión y sus contenidos.



De acuerdo con el PL152, se garantizarán anualmente los recursos que originalmente se establecían para el FonTV, que funcionaban bajo la RTVC (Radio Televisión Nacional de Colombia) y los canales regionales, con base en los aportes de los operadores. Las contribuciones las fijará la CRC (Comisión Reguladora de Comunicaciones) a partir de aspectos como el ancho de banda, número de usuarios, planes de expansión y cobertura, entre otros. Al unificar los fondos, dice el Gobierno, se incrementará la eficiencia en el recaudo y la inversión en materia de cobertura.



Para Santiago Rivas, presentador en Señal Colombia (canal público), el miedo que tienen los creadores de contenidos radica en que no hay seguridad financiera para los proyectos. “(…) Que la regulación quede en manos del MinTIC es un problema serio porque en el PL152 no se menciona a los creadores de contenidos y es por contenidos que la TV pública en Colombia es lo que es”, argumenta. No obstante, la ministra Sylvia Constaín ha dicho que “los recursos no se reducirán porque se mantendrán con un incremento anual, además, se dispondrán recursos adicionales destinados a la creación de contenidos multiplataforma de interés público y social”.



Por su parte, la Asociación de Operadores de Tecnologías de Información y Comunicaciones de Colombia (Asotic) sostiene la unificación del fondo como una oportunidad para la inversión. “El fondo único permitirá dotar a la televisión pública de recursos adicionales con los que hoy no cuenta, como ingresos por subasta de espectro radioeléctrico, conexiones de backhaul (enlaces punto a punto), y recursos de multiplicadores generados en las inversiones realizadas por los servicios de 4G y 5G”, afirma.



Estas son algunas de las opiniones expresadas en Twitter:

Esta es mi posición sobre el proyecto de Ley de modernización del sector TIC ¡Vayamos despacio que nos encunetamos! #ChaoLeyTIC pic.twitter.com/sfAHtDVBY6 — Antanas Mockus (@AntanasMockus) 4 de diciembre de 2018

#MásTICMásEquidad| Más que una oportunidad, la aprobación del Proyecto de Ley de Modernización TIC es una necesidad. #ElFuturoDigitalEsDeTodos pic.twitter.com/R4UIH5WNEx — Ministra TIC - Sylvia Constaín (@ConstainSylvia) 4 de diciembre de 2018

Reconocemos la importancia del proyecto de Ley 152 de 2018, con el cual se busca la modernización del sector Tic, así que estamos presentes hoy en el debate. Les estaremos contando como avanza.#MásTICMásEquidad #MásTICmejorPaís pic.twitter.com/jXjfy1VNbN — Fedesoft Colombia (@FedesoftCol) 4 de diciembre de 2018

Veo con mucha preocupación el proyecto de ley #152 de modernización del sector TIC que presenta el @Ministerio_TIC

Voy a convocar a los emprendedores del gremio para conformar un frente unido. Les iré contando. — Mauricio Toro (@maurotoroo) 24 de noviembre de 2018



MARÍA PAULINA ARANGO

REDACCIÓN TECNÓSFERA

En Twitter: @Mariapaulinaar