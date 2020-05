De esta forma puede enviar fotos por WhatsApp sin perder la calidad

Una de las aplicaciones que más ocupa espacio en los smartphones es WhastApp. Aunque es una plataforma ligera y los textos no representan un gran porcentaje en el almacenamiento, esta también es usada por los usuarios constantemente para pasar otro tipo de archivos como fotos, videos, audios y documentos.

Para que los archivos recibidos no invadan el almacenamiento del dispositivo WhatsApp los comprime y así reduce su peso. Sin embargo, en ocasiones usted puede necesitar una imagen con la mejor calidad y el proceso de envió por correo u otro medio puede ser más demorado, por lo que existe un truco para hacerlos de forma sencilla directamente desde la aplicación.



En el caso de ser usuario Android o querer transferir los archivos por WhatsApp Web usted debe abrir el chat del usuario al que desea enviar la imagen, en la parte inferior de la pantalla, justo al lado del cuadro de texto está la opción Adjuntar, representada con el loco de un clip, al oprimir sobre ella busque la opción Documento, diríjase a la galería y busque la imagen que sea enviar.



Al presionar sobre la imagen WhatsApp le preguntará si efectivamente desea enviar ese archivo a ese contacto, una vez de presione en aceptar este se enviará.



Cuando el contacto reciba la foto no podrá visualizarla inmediatamente, sino que verá el nombre del archivo y su respectiva extensión (como jpg, bmp, gif, etc.). Sin embargo, al momento de descargarlo, podrá visualizar la imagen en su calidad original.



En el caso de los dispositivos iOS el procedimiento es el mismo, pero antes de comenzar se tendrá que guardar las fotografías en una carpeta al interior de la aplicación Archivos.

