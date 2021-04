Silicon Valley, la 'meca' tecnológica donde está Google y Facebook 

Silicon Valley es el nombre con que se conoce popularmente la gigantesca zona sur de la Bahía de San Francisco en California, Estados Unidos. Se trata de la ‘meca’ tecnológica en donde se encuentran las sedes de verdaderos gigantes como Google, Apple, HP, Facebook, Linkedin, Oracle, entre otras.

En este lugar también se encuentra la Universidad de Stanford, una de las más prestigiosas del mundo, la cual juega un papel trascendental en el desarrollo de este fenómeno industrial e innovador. Expertos e investigadores coinciden en que esta casa de estudios hizo que se favoreciera la creatividad y el entorno industrial que hizo de Silicon Valley lo que es hoy.



(Le puede interesar: Diez consejos para mejorar su conexión a internet)



Silicon Valley no es una ciudad ni un distrito, es una zona ubicada entre las ciudades de San Francisco y San José, en donde se encuentran oficinas llenas de emprendedores, ejecutivos de firmas tecnológicas y directivos de capital riesgo, además cuenta con museos como el Museo de Historia de la Computación y el Centro de Investigación Ames de la NASA.



El origen del nombre del próspero lugar de Estados Unidos no tiene una traducción literal al español, pues lo que significa realmente es “valle del silicio” y viene precisamente del rápido florecimiento de empresas dedicadas a la computación y la electricidad que tuvo lugar allí durante la década de los años 80.



(Siga leyendo: ¿Citas amorosas en video? Esta es la opción en la que trabaja Facebook )

Facebook Twitter Linkedin

Las oficinas de Google en Silicon Valley, San Francisco, son uno de los lugares que más visitantes recibe al año en California. Foto: AFP

¿Cómo comenzó Silicon Valley?

En la ciudad de Palo Alto, California, fue instalada una placa junto al famoso garaje en donde Bill Hewlett y David Packard pusieron los cimientos de HP que sitúa a Frederick Terman, profesor de Stanford, como el padre intelectual de Silicon Valley. Fue Terman quien animó a los estudiantes a que montaran una ‘startup’ de electrónica, una de las más importantes en el mundo.



(Le recomendamos leer: Con su número de móvil le pueden bloquear su cuenta de WhatsApp)



Tras la Segunda Guerra Mundial, la Universidad de Stanford se propuso crear su propio parque industrial, Stanford Industrial Park, aprovechando algunos terrenos. Frederick Terman fue uno de los líderes, junto con William Shockley, descubridor del transistor y fundador de una de las primeras empresas de Silicon Valley, el Shockley Semiconductor Laboratory. Seguidamente, varias empresas como Kodak y General Electric se instalaron allí.

¿Y el nombre?

Ni Terman ni los destacados emprendedores que se instalaron en la zona le dieron el particular nombre, ni decidieron qué iba a ser Silicon Valley. A pesar de que el Shockley Semiconductor Laboratory sí fabricaba los transistores de silicio que inspiraron el particular nombre, fueron algunos empleados que abandonaron la compañía para crear su propia empresa a quienes se les atribuye que la zona comenzara a ser llamada de esa forma.



El término quedó finalmente acuñado en artículos que publicó en 1971 Don Hoefler en Electronic News. Se titulaban Silicon Valley USA.



A pesar de que en Silicon Valley se encuentran actualmente las más importantes empresas tecnológicas del mundo, no están todas concentradas en una sola zona, sino distribuidas en varias ciudades.



(De su interés: Proponen crear un cargador universal para celulares)



Por ejemplo, Google se instaló en el corazón de Mountain View, mientras que Apple, por su parte, es el centro de atención de Cupertino. Adobe tiene su sede en la ciudad de San José, al igual que la surcoreana Samsung. Facebook es la compañía más famosa de Menlo Park y en Palo Alto se encuentra la sede de Tesla.





Tendencias EL TIEMPO