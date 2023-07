ChatGPT es un sistema de chat basado en el lenguaje de inteligencia artificial que, durante los últimos meses, ha adquirido una gran popularidad. Al estar entrenado para sostener conversaciones con los usuarios, el abanico de posibilidades es amplio.

Desde realizar tareas por escrito hasta dialogar o dar consejos sobre una gran cantidad de temas, el chatbot desarrollado por OpenAI puede llevar a cabo una diversidad de funciones. Algunas pueden optimizar procesos, mientras que otras despiertan el temor de los expertos.

Aún y con todas las ventajas que trae consigo el sistema, no está exento de sufrir ataques de ciberdelincuentes. La Europol advirtió sobre los riesgos de caer en estafas, por ejemplo, como el phishing. A través de esta técnica, los ladrones pueden obtener información confidencial de las víctimas, como contraseñas, información bancaria o de tarjetas de crédito, entre otros datos sensibles.

ChatGPT está basado en un modelo de lenguaje de inteligencia artificial. Foto: iStock

Recientemente, informó la agencia 'EFE', OpenAI, el laboratorio y creador de ChatGPT, fue demandado por, supuestamente, robar información privada a millones de internautas, entre ellos menores de edad. El objetivo, de acuerdo con el documento compartido en la página oficial del bufete de abogados Clarkson, era "mejorar y desarrollar tecnología con fines de lucro".

Aquí algunos de los datos que, según el mismo ChatGPT, los usuarios no deberían compartir con el sistema.

1. Nombres completos: no debes proporcionar tu nombre completo ni el de otras personas.



2. Direcciones: no debes proporcionar tu dirección de residencia, dirección de trabajo ni ninguna otra dirección personal.



3. Números de teléfono: esto incluye tu número de teléfono personal, números de teléfono laborales y números de teléfono de otras personas.



4. Información financiera: esto incluye números de tarjetas de crédito, números de cuenta bancaria, información de impuestos, salarios y cualquier otra información financiera sensible.



5. Números de seguro social o números de identificación personal: estos pueden ser utilizados para robar tu identidad.



6. Información médica: esto incluye tu historia clínica, información sobre condiciones de salud, medicamentos, etc.



7. Contraseñas o credenciales de acceso: Esto incluye contraseñas para cuentas en línea, códigos PIN, respuestas a preguntas de seguridad, etc.



8. Imágenes o vídeos personales: es mejor evitar compartir cualquier tipo de contenido multimedia que sea personal.



9. Cualquier otra información que pueda ser utilizada para identificarte o localizarte.

VALERIA CASTRO VALENCIA

​*Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en información suministrada, y contó con la revisión de la periodista y un editor.