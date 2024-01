'Dark web': qué es y cómo comprobar si se han filtrado sus datos personales

En la actualidad, las filtraciones de datos personales y laborales en la denominada 'dark web' debido a ciberataques y vulnerabilidades de seguridad son lamentablemente frecuentes.



Sin embargo, existen métodos para verificar si tus datos se han filtrado y tomar medidas para fortalecer tu seguridad en caso de que esto ocurra.

La 'dark web' es un segmento oculto de Internet que no puede ser rastreado por los motores de búsqueda convencionales. En este espacio, los usuarios pueden ocultar su identidad y ubicación mediante direcciones IP enmascaradas y solo se puede acceder a través de navegadores especializados.



Es importante destacar que la 'dark web' no debe confundirse con la 'deep web', que es una parte de Internet que requiere un inicio de sesión o un pago para acceder. Ejemplos de esto incluyen servicios de Google como Gmail o Drive, así como redes sociales como Facebook, Instagram y TikTok.



Para acceder a la 'dark web', no se pueden utilizar navegadores como Google o Safari; en su lugar, se requiere software especializado. Algunos ejemplos conocidos de estos navegadores son The Onion Router (TOR), ZeroNet y I2P.

Internet profunda​, internet invisible​ o internet oculta​ es el contenido de internet que no está indexado por los motores de búsqueda convencionales. Foto: iStock

Estos navegadores pueden aislar cada sitio web visitado para garantizar una experiencia de navegación completamente privada y anónima, ocultando la dirección IP y la actividad del usuario.



Según datos proporcionados por Google, la 'dark web' representa solo el 0.1% del contenido total de Internet. Sin embargo, dado que se utiliza para actividades privadas y anónimas, a menudo se asocia con eventos ilegales, como la venta de información personal robada, el narcotráfico y la realización de ciberataques.

Empresas como principales objetivos

Los datos sensibles y confidenciales de los usuarios pueden terminar en la 'dark web' de diversas maneras, especialmente a través de ataques de actores maliciosos que utilizan técnicas como el 'phishing' o la distribución de 'malware'.



Los ciberdelincuentes pueden acceder ilegalmente a la información de los usuarios y luego la venden en la 'dark web' o negocian su recuperación con las víctimas.

Este escenario se ha vuelto cada vez más común en el contexto empresarial, donde las empresas son el principal objetivo de estas campañas.



El equipo de Digital Footprint Intelligence de Kaspersky ha observado un promedio de 1.731 mensajes mensuales en la 'dark web' relacionados con la venta, compra y distribución de bases de datos y documentos corporativos internos entre enero de 2022 y noviembre de 2023, con casi 40.000 mensajes de este tipo detectados.



Además, según los datos recopilados por la compañía de ciberseguridad, una de cada tres empresas ha sido mencionada en la 'dark web' en relación con la venta de su información confidencial o el acceso a su infraestructura de datos.

Varios datos personales se encuentran a la venta en la Deep Web. Foto: iStock

Cómo comprobar si su datos están filtrados en la 'Dark web'

En algunos casos, puede resultar complicado determinar si sus datos personales se han filtrado en la 'dark web', ya que las filtraciones a menudo ocurren de manera discreta. Sin embargo, existen señales que pueden indicar una posible fuga de información.



Por ejemplo, si recibe una alerta de intento de cambio de dirección de correo electrónico o número de teléfono de recuperación de su cuenta, es posible que sus datos estén en manos de ciberdelincuentes y se hayan filtrado.



Una opción para verificar si sus datos personales se han filtrado es buscarlos en las 'darknets', utilizando herramientas como TOR. Sin embargo, esto puede ser riesgoso si no está familiarizado con la navegación segura en la 'dark web' y el uso de estos software.

Para evitar riesgos, existen herramientas de análisis, como la proporcionada por Google a través de la suscripción a Google One, que le permite monitorear la 'dark web' en busca de posibles brechas de seguridad de datos. Esta herramienta incluye datos como su nombre, dirección, número de teléfono, correo electrónico y credenciales de inicio de sesión.



Si no tiene acceso a Google One, también puede realizar comprobaciones gratuitas con su nombre de usuario o correo electrónico utilizando una cuenta de Google personal a través del enlace one.google.com.



Una vez completado el análisis, Google proporcionará un resumen de resultados que mostrará si se ha encontrado su información en la 'dark web', cuándo ocurrió y cómo se filtró.



También puede utilizar alternativas similares, como la herramienta en línea 'Have I Been Pwned', que es gratuita y escanea múltiples violaciones de bases de datos para que los usuarios puedan verificar si sus datos se encuentran entre las filtraciones.

Qué haces si sus datos están en la 'Dark Web'

Si descubre que sus datos personales están en la 'dark web', es crucial tomar medidas para aumentar la seguridad de sus cuentas y servicios afectados. Aquí hay algunas medidas que puedes seguir:

Cambie sus contraseñas: si sus credenciales se han filtrado, cambia sus contraseñas de inmediato para evitar el acceso no autorizado a sus cuentas. Contacte a su banco: si sus datos relacionados con cuentas bancarias están comprometidos, comuníquese con su banco o entidad financiera para informarles y verificar si se han realizado intentos de acceso no autorizado o robos de dinero. Notifique a sus contactos cercanos: informe a sus amigos, familiares y colegas sobre la filtración de datos para que estén alerta ante posibles ataques de 'phishing' o distribución de 'malware' desde sus cuentas filtradas. Use contraseñas seguras: asegúrese de que sus contraseñas sean fuertes, con letras mayúsculas y minúsculas, números y caracteres especiales, para aumentar su seguridad. Habilite la autenticación de dos factores (2FA): active la autenticación de dos factores en sus cuentas para agregar una capa adicional de seguridad al iniciar sesión. Esto requiere un código o clave de seguridad adicional además de su contraseña.

Proteger sus datos personales en la 'dark web' es fundamental en la era digital actual, y estar preparado para actuar en caso de una fuga de información puede ayudarle a mantener su seguridad en línea.

