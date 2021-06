En Colombia, hay 2,5 millones de unidades económicas

Las calles son para muchos colombianos la oportunidad de obtener un sustento diario. En la gran mayoría de las ciudades, la informalidad sigue absorbiendo buena parte de los trabajadores que utilizan los espacios públicos para ejercer su actividad. Según el conteo de unidades productivas que realizó el Dane de cara al censo económico, en el país hay 103.514 puestos móviles y 89.114 establecimientos semifijos, es decir, aquellos que tienen siempre el mismo lugar en la vía pública.

En total, según los datos del primer ‘sobrevuelo’ del censo económico que lleva una cobertura geográfica de 99,60 por ciento, en Colombia hay más de 2,58 millones de unidades económicas, una cifra 37,11 por ciento superior a las 1,88 millones que esperaban encontrar. Esto a pesar de que la operación estadística se realizó entre enero y abril, con una pandemia de por medio y con cierres intermitentes en las ciudades.



De ese total, 2,1 millones de unidades fueron identificadas como establecimientos fijos; 240.044 como viviendas en las que también se realizan actividades económicas; y 17.124 como obras en construcción.



A falta de conocer los últimos datos de Buenaventura y algunos territorios étnicos donde la entidad encontró problemas, estos son los resultados del conteo. Una vez completado ese 0,4 por ciento que está pendiente, lo que sigue será la divulgación de los datos a través de una plataforma de georreferenciación en la que se mostrará la dinámica económica de cada municipio: cuántas empresas hay, de qué tipo y en qué sectores están.



“El conteo de las unidades económicas va a ser útil para los alcaldes y gobernadores porque va a permitir conocer la dinámica empresarial de cada lugar”, indicó el director del Dane, Juan Daniel Oviedo.



Entre septiembre y octubre se seguirá con un censo experimental. Más adelante, se desarrollará un aplicativo que permita a los censistas incorporar de manera cualitativa las actividades que desarrolla cada unidad económica; y, finalmente, se prevé que entre agosto y noviembre de 2020 se lleve a cabo el censo económico.



En esta última etapa, el personal encargado volverá puerta por puerta a cada establecimiento para realizar un cuestionario en profundidad. Se conocerán desde detalles básicos como el domicilio, la razón social o el tiempo de operación hasta otros como los ingresos, el número y las características de los empleados, entre otros.



Con todo ello, se podrá tener una fotografía completa de la dinámica empresarial en el país hacia el primer trimestre de 2023. Hay que recordar que en Colombia no se realizaba un censo económico nacional desde hace tres décadas. El único fue el de 1991 y después de esa fecha ha habido operaciones estadísticas pero solo a nivel regional. Entre las últimas están la de Barranquilla y Soledad (2002) y la de Cali (2005).



Además, esta es la primera vez en la que la entidad tiene en cuenta tanto el conteo de las unidades formales como el de las informales. Para estas últimas, hay que saber que hay tres tipos de informalidad: tener registro en cámara de comercio, contar con una licencia de funcionamiento y pagar seguridad social.



Según determinó ANIF hace varios años, la economía informal pesa alrededor de 33 por ciento del PIB en el país; sin embargo, hasta ahora no hay estudios de ninguna entidad que muestren la radiografía completa de la informalidad en Colombia.

Respecto al presupuesto requerido para la operación, Oviedo aseguró que en esta primera etapa contaron con una asignación presupuestal pero que saldrán a buscar más recursos para el próximo año por 283.063 millones de pesos.



En cuanto a su utilidad, el exdirector del Dane, Jorge Bustamante, manifestó que es complejo llevar a cabo un análisis debido a la coyuntura. “No hay una comparación al no existir una fuente anterior. Además, en medio de la pandemia y de los cierres se clausuraron negocios caseros, comerciales, informales, ambulantes, etc. Por ello, puede haber una subrepresentación”, sostuvo.

Esta es la primera vez en la que la entidad tiene en cuenta tanto el conteo de las unidades formales como el de las informales. Foto: Alexis Múnera

Los centros empresariales

Con una cobertura de 99,66 por ciento, las tres ciudades con mayor número de unidades económicas registradas son Bogotá, Medellín y Cali. Estas suman 719.800 negocios, lo que representa el 27,81 por ciento del total del país.



En la capital se identificaron 452.861 establecimientos, un 54 por ciento más de lo que los censistas esperaban encontrar. En Medellín hay 136.168 unidades (54 por ciento más de lo proyectado) y en Cali identificaron 130.771 (88 por ciento más).



Después aparecen ciudades como Barranquilla, que tiene 69.139 establecimientos; Cúcuta, con 60.883; y Bucaramanga, con 57.426. También están Cartagena, Villavicencio e Ibagué, con 48.535, 44.023 y 40.262, respectivamente.



Al contrario, entre las 25 ciudades con mayor dinamismo empresarial, Yopal es la que tiene un menor número de unidades económicas, con 15.174 registrados. También está Barrancabermeja, con 9.907.



Cabe destacar que el Dane encontró más establecimientos comerciales de los que esperaban en todas las ciudades. En Pasto (126 por ciento), Palmira (122 por ciento) y Soledad (99 por ciento) fue donde encontraron la mayor diferencia.

Más establecimientos fijos

Con corte al 26 de mayo, se puede decir que el 82,62 por ciento de las unidades son establecimientos fijos. Después, se encuentran viviendas que tienen una actividad económica (9,28 por ciento); puestos móviles (4 por ciento); establecimientos semifijos (3,44 por ciento) y obras de construcción (0,66 por ciento).



Por departamentos, en todos se mantiene una mayor presencia de establecimientos fijos; seguido por las viviendas con actividad económica, a excepción de Bogotá en donde la segunda posición es para los puestos móviles; y en Boyacá, Cauca y Vaupés para los semifijos.



Por ejemplo, de los 452.861 establecimientos que se encontraron en Bogotá, 402.521 (88,8 por ciento) son fijos, 25.608 (5,65 por ciento) son puestos móviles y 12.622 son viviendas con actividades económicas (2,79 por ciento). Detrás se encuentran 10.636 establecimientos semifijos y hay 1.474 unidades económicas en obras de construcción.

En total, en el país hay 17.124 unidades económicas en obras en construcción. Con 2.167, en Antioquia es donde más se encuentran; seguido de Nariño, con 1.882; Bogotá, con 1.474; y Valle del Cauca, con 1.220.



Frente a las viviendas con actividades económicas, resalta que hay más en el Valle del Cauca, seguido de Antioquia y Norte de Santander. Por su parte, donde hay más puestos móviles es en Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Atlántico y Santander.

Lidera el comercio

La distribución de los datos muestra que en todos los departamentos prevalece el sector comercio. En total, en el país hay 1,2 millones de establecimientos de este tipo. Por ejemplo, el 51,23 por ciento del total de Bogotá. Le sigue el sector de los servicios, la industria, el transporte y la construcción.

NOELIA CIGÜENZA RIAÑO

Redacción Economía y Negocios

Twitter: @noe_cig