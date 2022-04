El comercio electrónico ha tomado gran importancia en los últimos años. De hecho, cada vez más empresas, independientemente de su tamaño, han incursionado en el entorno digital.

Colombia cuenta con dos eventos que propician las ventas por internet, la jornada de Día sin Iva y los Cyberlunes que, este año, se desarrollarán en tres oportunidades: abril, agosto y octubre.

Los Cyberlunes son 72 horas de promociones y descuentos en los que participan más de 80 marcas, lideradas por la Cámara de Comercio Electrónico. Una iniciativa que busca fomentar las transacciones por la web y demostrar todas sus ventajas.



Active las notificaciones de su banco para que le avisen cada vez que hace un movimiento con su tarjeta. Foto: iStock

En esta primera jornada, que va del 4 al 6 de abril, los colombianos podrán adquirir productos como ropa, accesorios, electrodomésticos, dispositivos tecnológicos, muebles y hasta comestibles al mejor precio.



Por ello, para que pueda comprar los artículos de su interés con mayor seguridad y confianza, le damos algunas recomendaciones para aprovechar los Cyberlunes y evitar estafas.



1) Planifique sus compras: el hecho de que sean días de promociones no significa que compre indiscriminadamente, haga un listado de las cosas que realmente necesita y de las páginas donde las puede adquirir.



2) Realice un presupuesto: una vez tenga en cuenta lo que necesita, el siguiente paso será limitar qué tanto puede gastar y en qué. No se endeude, haga un presupuesto y evite dolores de cabeza.



3) Compare precios: teniendo en cuenta cuánto dinero puede gastar, revise diferentes páginas web y compre en aquella que le ofrece la perfecta combinación entre precio y calidad.



Recuerde mantener actualizado su computador y el antivirus. Foto: iStock

4) Verifique que el portal de internet es seguro: al momento de realizar una compra diríjase a la página oficial de la tienda o plataforma de ventas. Para comprobar que es el sitio revise que la url inicie con 'Https//:' y tenga un candado en la parte derecha.



5) No use redes públicas ni celulares o computadores ajenos: si va a realizar una compra por internet, hágalo desde su celular y con su conexión a internet o red WiFi.



6) No guarde la información de sus tarjetas: en este punto es relevate que desactive la función de 'Autocompletar' que tiene el navegador, de tal forma que no guarde sus datos y los use en el futuro. Así mismo, no guarde sus datos en el portal de la tienda.



7) Revise que el pago sea exitoso y le haya sido notificado por su banco: una vez haya realizado la compra, independientemente del medio de pago, confirme que el dinero salió de su cuenta y su entidad bancaria lo aprobó.

Evite comprar cosas que no necesita y compare precios, eso sí, sin caer en falsas promociones. Foto: IStock

8) Pida conocer el estado de la compra: por lo general, las marcas le envían un link con el estado de su compra, esté pendiente de cada movimiento para que puede reaccionar ante una eventualidad.



9) No crea en las 'súper' promociones: sospeche de páginas dudosas que le ofrecen productos demasiado económicos, recuerde que las diferencias de precio entre marcas no son tan altas y que, en cambio, los ciberdelincuentes están al acecho.



Finalmente, recuerde tener su computador y celular actualizados y libres de antivirus. Asímismo, cambie con frecuencia las claves de sus redes sociales, páginas por suscripción, correos y plataforas bancarias.

