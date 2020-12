Lanzan cursos gratuitos sobre ciencia, astronomía y sustentabilidad

La compañía de tecnología IBM lanzó varios cursos gratuitos en su plataforma de educación en línea Open P-Tech sobre ciencia, astronomía, astrofísica y sustentabilidad, los cuales cuentan con el acompañamiento de 14 organizaciones astronómicas de Latinoamérica y los cuales estarán disponibles en español y portugués.

“Las colaboraciones que estamos concretando buscan atraer el interés de jóvenes estudiantes para capacitarlos sobre sustentabilidad, ciencia, como astronomía, y tecnologías de vanguardia”, indicó Flavia Roberta Silva, head de Corporate Social Responsibility para IBM América Latina.



El curso sobre astronomía y astrofísica cuenta con contenido de la Asociación Argentina de Astronomía; Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas, Universidad Nacional de La Plata, Argentina; FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, Brasil; Fundación Chilena de Astronomía; Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México; Instituto de Astronomía y Ciencias Planetarias de la Universidad de Atacama de Chile; Instituto Geofísico de Perú (IGP); Instituto Milenio de Astrofísica (MAS) de Chile; Instituto de Radioastronomía y Astrofísica, Universidad Nacional Autónoma de México; Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE) en México; Observatorio Astronómico de Córdoba, Argentina; Observatório Nacional (ON), Brasil; y la Sociedad Astronómica de Zacatecas de México.



El programa incluye videos, podcast, experimentos y diferentes materiales de divulgación sobre este campo.



Por otro lado, la capacitación sobre medioambiente y sustentabilidad, cuenta con información basada en organizaciones como Chesapeake Bay Foundation, The Nature Conservancy, y World Wide Fund for Nature.



Para la inscripción a este programa, los interesados debe ingresar a este enlace: https://www.ptech.org/p-tech-network/our-schools/north-america/



