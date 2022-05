Elon Musk, el cofundador y propietario de Tesla y SpaceX, el hombre más rico del mundo, anunció que el acuerdo de compra que iba a realizar para adquirir a la red social Twitter está “suspendido temporalmente”.

Según Musk, la decisión se toma por el cálculo de las cuentas falsas en la red social, aunque argumentó que está todavía comprometido con la adquisición.



“El acuerdo de Twitter, suspendido temporalmente a la espera de detalles que respalden el cálculo de que las cuentas falsas/spam representan menos del 5 por ciento de los usuarios”, escribió el empresario en su cuenta en la red social.



El anuncio de Musk tuvo un impacto directo e inmediato en las acciones de la compañía, que en las primeras horas de este viernes registraron una caída del 20 por ciento en los intercambios electrónicos previos a la apertura de la bolsa de Wall Street.



Al final de la jornada, Twitter cerró en 40,72 una caída de 9,67 por ciento y dejando como resultado el precio más bajo de la acción del pasado mes.

La decisión de Musk está motivada tras los resultados del primer trimestre del 2022 por parte de la red social y que Twitter dijo “que el promedio de cuentas falsas o de spam durante el primer trimestre de 2022 representó menos del 5 por ciento de nuestros usuarios activos diarios mensuales durante el trimestre”.



La molestia del magnate estaría en que cuando anunció el a cuerdo para comprar Twitter por 44.000 millones de dólares señaló que su misión está en derrotar a los bots de spam, autenticar a todos los humanos y hacer que sus algoritmos sean de código abierto.



El empresario también ha señalado que le gustaría hacer de la plataforma un bastión de la libertad de expresión, quitando las barandillas de la moderación de contenido.



Las dudas han crecido en los últimos días pues el margen del acuerdo, que ofrece una indicación de cuánto cree Wall Street que se completará la adquisición, aumentó aún más el jueves a 9,11 dólares desde 8,11 dólares en la sesión anterior.



Ese fue el nivel más amplio desde que el multimillonario lanzó su oferta el mes pasado para comprar Twitter por 54,20 dólares, y el doble de lo que era la semana pasada cuando anunció un compromiso de financiamiento de aproximadamente 7,1 mil millones de dólares.

Además, Musk ha estado en conversaciones con inversionistas para recaudar suficiente capital para su propuesta de compra de Twitter para eliminar la necesidad de cualquier préstamo de margen vinculado a sus acciones de Tesla.



Recientemente el empresario también reveló 7,1 mil millones en compromisos de capital de inversores como Larry Ellison, Sequoia Capital, Qatar Holding y el príncipe saudí Alwaleed bin Talal, y este último incorporó sus acciones de Twitter al acuerdo.

Lo correcto para Twitter

Parag Agrawal, el CEO de Twitter, explicó en medio de la tormenta por la puesta en pausa de la compra de la red social que el equipo se ha mantenido firme y concentrado, agudo y ágil.



“Han estado haciendo el trabajo, como siempre lo han hecho. Adelante”, dijo el directivo que también agregó que espera se cierre el trato con Musk.



“Debemos estar preparados para todos los escenarios y siempre hacer lo correcto para Twitter. Soy responsable de dirigir y operar la empresa, y nuestro trabajo es construir una red social más fuerte todos los días”, afirmó.



Sobre los resultados financieros y el primer trimestre del 2022 para la red social, apuntó que “nadie en Twitter está trabajando solo para mantener las luces encendidas. Tomamos orgullo en nuestro trabajo. Independientemente de la propiedad futura de la empresa, aquí estamos mejorando Twitter como producto y negocio para clientes, socios, accionistas y todas las personas.

Según Agrawal, la industria se encuentra en un entorno macro muy desafiante.

Pero la venta de la compañía no será el justificante para tomar cambios internos en Twitter.



“No usaré el trato como una excusa para evitar tomar decisiones importantes para la salud de la empresa, ni lo hará ningún líder en Twitter. Todavía estoy enfocado en hacer el trabajo, y eso incluye tomar decisiones difíciles según sea necesario. Continuaré aceptando las profundas complejidades de nuestro servicio y nuestro negocio. Y pueden esperar más cambios”, afirmó Agrawal.



En los niveles actuales, el mercado valora una probabilidad de aproximadamente el 40 por ciento de que se complete la compra, dijo Aaron Glick, especialista en arbitraje de fusiones de Cowen & Co, usando US$ 30 como el precio a la baja de Twitter, que es el que es probable que las acciones caigan si el trato se derrumba.



El CEO de Accelerate Financial Technologies Inc., Julian Klymochko, también ve un 40 por ciento de probabilidades de que se lleve a cabo la compra. “Musk está usando esto como una forma de buscar un recorte de precios”, dijo Glick. “Sin embargo, los inversores han evitado esta situación porque no confían en Musk y esto ha justificado esos puntos de vista”.

