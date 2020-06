Tecnología y el auge de las clases de cocina virtuales

Cocinar es un placer para algunos, pero también una tortura para otros cuantos. En ocasiones, hacer un plato especial en una fecha importante puede ser una buena experiencia. Sin embargo, pensar en el menú de la semana, en los ingredientes, en el mercado, en los utensilios que va a utilizar y en su posterior lavada hace que esa experiencia no se disfrute de la misma manera cuando se vuelve rutina.



En ese sentido, pedir domicilios es una buena opción; basta con ingresar a una aplicación de 'delivery', buscar su restaurante favorito y pedir el plato que quiere. Pero, con platos cuyos precios están alrededor de los 18.000 pesos, es mucho más costoso que preparar la comida en casa.

En redes sociales, el contenido audiovisual centrado en la cocina continúa tomando fuerza en medio de la cuarentena, y con cientos de miles de personas en casa y que buscan formas de distraerse y de buscar lo positivo en medio de la crisis.



Catalina Osorio es una reconocida chef que organizaba eventos de cáterin para eventos y que, por culpa de la pandemia, tuvo que pensar en formas para continuar vigente. Según explica, aunque ha sido todo un reto el cambio a este tipo de canales de comunicación –que nunca había explorado–, ha sido bien recibida.



Por otro lado, según explicó al diario 'Portafolio' Luis Fernando Vélez, fundador de Amor Perfecto, la cuarentena ha sido una oportunidad para promover que las personas puedan experimentar nuevos métodos de preparación.



Por ejemplo, Edwin Caicedo, periodista y quien hace poco empezó a tomar clases virtuales de cocina, señaló que fue una experiencia interesante, pero sobre todo diferente. “Uno va a restaurantes a vivir una experiencia. Ahora que estamos en casa, es una manera de pasar el tiempo. El acompañamiento fue personalizado, y lo ayuda a uno a conectarse con el chef y aprender nuevas recetas más allá de la rutina diaria de la cuarentena”.



Por otro lado, para aquellos que quieren cocinar en casa de forma sencilla, desde Alemania llegó a Colombia un dispositivo que combina tecnología e ingeniería para ofrecerles a los usuarios una manera para cocinar de forma sencilla y variada.



Se trata de Thermomix, un robot de cocina que cuenta con 22 funciones y técnicas culinarias, entre las que resaltan la cocción lenta, la alta temperatura, 'sous-vide' (técnica de cocina al vacío) y fermentación.



En ese sentido, Juan Carlos López, gerente de la marca en el país, dice que por la coyuntura se ha registrado un gran crecimiento no solo en Colombia, sino en Latinoamérica y España.



“En Argentina doblaron ventas, en Chile se agotaron con la gran demanda del producto, y en Colombia también estamos duplicando las ventas en marzo y en abril frente a nuestras estadísticas previas”, señaló el empresario”.



Así mismo, López explicó que este dispositivo facilita el trabajo que lleva cocinar y, además, ayuda a ahorrar dinero a la hora de seleccionar los productos que necesitan para hacer la comida en casa. Por ejemplo, señala, a través de la aplicación nativa de Thermomix, usted puede planear los menús semanales y comprar exactamente lo que necesita y así no comprar de más.



“Generalmente, uno compra 12 tomates y muchos productos porque no sabemos qué es lo que necesitamos; con Thermomix no hay que preocuparse por esto, la aplicación puede decirle qué comprar”, explica López.



Así mismo, la tecnología da acceso a la colección de recetas más grande del mundo, más de 50.000, que van desde desayunos, platos típicos y regionales hasta postres y sopas, para tener un menú semanal bastante variado.



Este robot ajusta automáticamente la función, temperatura y tiempo, por lo que, incluso, recetas sofisticadas pueden ser realizadas con facilidad por personas con cualquier nivel de habilidad culinaria.



Aparte de revolver, mezclar, moler, amasar, batir, picar, pesar, cocinar, cocinar al vapor, hervir a fuego lento y emulsionar, también permite saltear, fermentar, caramelizar, espesar. Y para aquellos que sufren por lavar los platos, este robot se limpia solo mediante una tecnología de centrifugado.

Según explican desde la compañía, con Thermomix se puede ahorrar tiempo y dinero, además de cocinar de manera muy fácil, comer saludable.



“Cocinar se ha vuelto mucho más diverso y variado. Esta nueva pasión por la cocina ha cautivado a todos”, explica Dirk Reznik, CEO global de Thermomix. “Es parte de la popular tendencia ‘hágalo usted mismo’. Si prepara su propia comida, aumentan el bienestar y la satisfacción”.



Por esta razón, millones de personas en el mundo siguen la tendencia de usar la tecnología para aprender nuevas tareas y buscar soluciones en sus vidas.



