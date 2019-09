Tras fallo en Corte ¿cuándo quejarse con jueces por insultos en redes?

Después de que la Corte Constitucional emitiera un fallo clave para analizar cuáles son los límites de la libertad de expresión en redes sociales como Facebook, YouTube o Twitter, expertos le explicaron a EL TIEMPO cuáles son las consecuencias de su decisión, qué tipo de conductas deben evitar y cuándo es procedente acudir a un juez.

Dentro de las tutelas que analizó la institución, uno de los principales énfasis que hizo la Corte es que no siempre un insulto debe terminar en demanda, pero que existen casos en los que se vulneran los derechos de una persona (natural o jurídica) sobre los que los tribunales sí pueden ordenar que se elimine una publicación.



Para Manuel González, decano de Comunicación de Universidad de la Sabana, la posición de la Corte obedece a un “principio de realidad”. “No se puede pretender que las redes sean más pulcros que las calles, el vecindario o la universidad. La Corte reconoce que el insulto hace parte de la vida de los ciudadanos y que lo que se debe cuidar es que la gente no resulte en un estado de humillación permanente, por un tiempo prolongado o por la posición de una de las partes”.

Según Germán Darío Flórez, docente universitario en derecho digital en la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad Sergio Arboleda, esto no significa que haya un ‘derecho al insulto’. Lo que dijo la institución es que algunas discusiones en redes, en las que se presentan los insultos, pueden resolverse por otros mecanismos, que van desde el diálogo entre los ciudadanos hasta la mediación de las redes sociales.

“Claramente la corte dice que los diferentes tipos de discusiones entre ciudadanos pueden resolverse en las redes o las páginas y que no todas las controversias entre los cibernautas deben llegar a la administración de justicia”.



Flórez considera que si la decisión hubiera sido otra, se habría abierto una puerta a la congestión judicial. “Solo en Facebook, por ejemplo, hay 31 millones de colombianos. Cada vez estamos más presentes en las redes sociales y las interacciones se trasladan a esos espacios”.



“No todos los insultos son tutelables o sujetos de protección por la ley”, aclara Flórez, quien además es árbito para la Cámara de Comercio de Bogotá. “Las discusiones también ocurren en el mundo análogo, en la calle, en espacios académicos y no se espera que los jueces resuelvan todo ese tipo de interacciones”, agrega.



El decano González asegura que la posición de la Corte es “sana”, que brinda “parámetros prácticos y relevantes para analizar y medir un conflicto entre ciudadanos en las redes sociales". Asegura que la decisión “no sobreregula los espacios digitales como no se sobrerregula en la vida de los ciudadanos y se da criterios para que un juez o un abogado pueda evaluar la gravedad de las situaciones”.

¿Cuándo sí?

Entonces, ¿en qué casos los usuarios pueden acudir al sistema judicial para resolver un conflicto en redes?



El fallo es enfático: hay que estudiar caso a caso. Aunque no se puede coartar la libertad de expresión, existen en situaciones en las que hay vulneraciones a los derechos de las personas.



“Se analizan factores como el alcance, el número de personas involucradas y la influencia que tiene esa publicación. Por ejemplo, si se trata de algo sistemático, como una de las tutelas analizadas por la corte, se entiende que los jueces sí deben intervenir”, explica Flórez.

El fallo asume que cuando se presenta un conflicto entre dos usuarios existe un equilibrio, en el que cada uno puede hacer uso de las redes para expresarse o controvertir mensajes en su contra. Por ello, si uno de los sujetos se encuentra en una posición privilegiada, como ser una figura pública o un funcionario, puede existir una situación de desequilibrio, y puede requerir la intervención de un juez.



Por ejemplo, si una compañía decide despedir a un empleado por un video viral, pero además publica en sus redes sociales empresariales el rostro del extrabajador, sería un escarnio público que daña su buen nombre y le expone a mayores daños.



Situaciones como amenazas contra la integridad pueden requerir de investigación judicial. Así mismo, si los ataques contra la persona ocurren de forma reiterada y sistemática, podrían exponer al ciudadano a daños más grandes.



Algo que resaltan los expertos es que los avances en la regulación de las redes sociales son fundamentales pues el insulto en la calle se diferencia al insulto en redes.



“Creo que es un tema de alcance. Cuando estamos en un ámbito privado y se hace un comentario injuriosos, si no lo oyen muchas personas, el impacto es menor. El problema con las redes es que los comentarios se viralizan o los videos se vuelven públicos y pueden compartirse y esparcirse a gran velocidad, lo que le da una capacidad potencia de herir al ciudadano más profundamente”, puntualiza Flórez.



Dentro de las recomendaciones, los expertos apelan a un uso responsable, con consejos como "tratar a las personas como un quisiera que lo traten a uno", "entender que su libertad de expresión llega hasta los derechos de los demás" y "comprender que existen resoluciones de conflicto alternativas a los juzgados, donde los inconvenientes pueden ser resueltos respetuosamente".



LINDA PATIÑO

REDACCIÓN TECNÓSFERA

@LinndaPC