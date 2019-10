Libra era el tema, pero el Congreso de EE. UU. tenía más preguntas

El presidente ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, resistió una vez más las exigentes preguntas de legisladores escépticos que le piden mayores compromisos frente al impacto que tienen en el mundo las redes sociales que posee.



El turno fue para el Congreso de EE. UU., que ayer efectuó la segunda audiencia del empresario de 35 años en el Capitolio de Washington, después de comparecer en ese lugar en abril de 2018. Con el paso del tiempo, el tono de crítica no ha disminuido, y las preguntas se han vuelto más complejas.Por casi seis horas, la sesión entregó 5 minutos a cada uno de los 60 miembros de la Cámara de Representantes y el Comité Financiero para resolver dudas sobre los planes de la criptomoneda libra, que se lanzaría en 2020.

Sin embargo, los congresistas no solo se centraron en libra, la Alianza, y en Calibra, la billetera virtual de Facebook, sino en puntos de dolor como la seguridad, la privacidad de los usuarios, el contenido nocivo y la discriminación. El mensaje general es que los esfuerzos actuales no son suficientes.



El tono de Zuckerberg fue respetuoso, incluso cuando en repetidas ocasiones no lo dejaron responder o cortaron sus respuestas. El empresario trató de convencer a los legisladores sobre los compromisos por mejorar crisis como las campañas rusas y el escándalo de Cambridge Analytica.

Si Estados Unidos no lidera en esto, otros lo harán. Otros pueden actuar sin la misma supervisión reguladora o compromiso con la transparencia FACEBOOK

TWITTER

“Nuestra inversión en seguridad en un año es mayor de lo que eran nuestras ganancias para el momento en el que salimos a la bolsa”, afirmó el CEO de Facebook, quien también reiteró que desafíos como el contenido de explotación infantil, no son exclusivos de su red y que parte de la información disponible sobre su existencia es el resultado de los esfuerzos de la empresa por luchar contra las prácticas que abusan de su plataforma.



El compromiso de Facebook es que no lanzará libra en ningún país hasta contar con el aval de la regulación de EE. UU., pero la crítica está lejos de acabarse. Incluso, se abrió la posibilidad de que Facebook se vea forzado a proponer una nueva solución, más dialogada, con reguladores locales si quiere avanzar en su proyecto.



Libra no va sola

Según Facebook, libra beneficiará a millones de personas en países emergentes, al dar acceso financiero a sociedades poco bancarizadas. La promesa es que las transacciones sean tan fáciles como remitir un mensaje de WhatsApp.



No obstante, los funcionarios del Gobierno y los bancos centrales en EE. UU. y Europa han expresado su preocupación por la privacidad y cómo evitar el lavado de activos.



Zuckerberg dijo que trata de crear un sistema de pago global y llevó la discusión al terreno de las tensiones geopolíticas. “Si Estados Unidos no lidera en esto, otros lo harán. Otros pueden actuar sin la misma supervisión reguladora o compromiso con la transparencia”, apuntó. Aclaró también que los datos de pago no se mezclarán con los demás datos de los usuarios.

En un momento de tensión, la congresista Ann Wagner, de Misuri, preguntó a Zuckerberg por qué creía que algunos de sus aliados (Paypal, Visa y Mastercard) habían decidido retirarse del proyecto. Aunque el ejecutivo de 35 años trató de evadir la pregunta, ante la insistencia, dijo que probablemente es porque “libra es un proyecto riesgoso, y ha tenido mucho escrutinio”.

¿Qué tan diverso?

El congresista Brad Sherman, de California, pidió a Zuckerberg que “no se esconda tras los pobres” y las buenas intenciones.



“Sé que tiene 100 abogados que le dicen que todo lo que esta haciendo es legal y que va a estar a salvo. Pero, debido al daño que esto puede hacer, si esto explota, usted no podrá esconderse bajo la idea de que no fue culpa suya y que no sabía que evasores de impuestos y distribuidores de droga utilizaron su plataforma”.



En un tono más sosegado, pero igual de exigente, el congresista Alexander Green, de Texas, cuestionó la composición de la Alianza Libra. “¿La mayoría de la asociación esta dirigida por hombres blancos?”, dijo, y señaló que minorías étnicas y mujeres podrían no estar representadas en algo que, en teoría, buscaría beneficiar a una minoría sin acceso a medios de pago. También recalcó que la puerta de entrada a la Asociación son 10 millones de dólares, lo que dificulta que pequeñas organizaciones puedan unirse.

Apoyo a innovadores

En una abierta crítica a sus compañeros, el congresista Andy Barr, representante de Kentucky, dijo estar preocupado por el “acoso” contra Zuckerberg. “Me preocupa que los políticos traten de acosarlo a usted para que sea el verificador de la realidad”. Poco después, Barr aprovechó para mencionar la supuesta persecución a los discursos de derecha en internet.



El representante felicitó a Zuckerberg por tratar de innovar y se opuso a la sobrerregulación, al decir: “Debemos hacer preguntas, pero también estar del lado de la innovación”. Mencionó que si libra y Calibra están soportadas en el dólar, podría verse como una forma de apoyar la competitividad del país en medio de las tensiones comerciales.

Creo que usted debe ayudarnos a entender cuál es la línea entre nuestros derechos civiles y la seguridad de la sociedad, independientemente de las herramientas FACEBOOK

TWITTER

Bill Huizenga, congresista por Míchigan, enfatizó que ve a la red social y libra como “herramientas neutras”. Dijo que no culpa a Zuckerberg por la forma como Facebook ha sido utilizado y que, precisamente por ello, las herramientas deben ser reguladas.

“Creo que usted debe ayudarnos a entender cuál es la línea entre nuestros derechos civiles y la seguridad de la sociedad, independientemente de las herramientas”, señaló.



LINDA PATIÑO

REDACCIÓN TECNÓSFERA@Linndapc