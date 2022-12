Apple Inc. se está preparando para permitir tiendas de aplicaciones alternativas en sus iPhones y iPads, como parte de una revisión radical destinada a cumplir con los estrictos requisitos de la Unión Europea a partir de 2024.



Los empleados de ingeniería y servicios de software están comprometidos en un gran impulso para abrir elementos clave de plataformas de Apple, según personas familiarizadas con los esfuerzos.



Como parte de los cambios, los clientes podrían finalmente descargar software de terceros a sus iPhones y iPads sin usar la App Store de la compañía, eludiendo las restricciones de Apple y la comisión de hasta el 30 por ciento que impone sobre los pagos.

Puede leer: Empleados de Twitter habrían sido despedidos porque no vieron correo electrónico



Los movimientos, una reversión de políticas de larga data, son una respuesta a las leyes de la UE destinadas a nivelar el campo de juego para desarrolladores externos y mejorar la vida digital de los consumidores.



Durante años, los reguladores y los fabricantes de software se han quejado de que Apple y Google, que administran las dos tiendas de aplicaciones móviles más grandes, ejercen demasiado poder como guardianes. Si se aprueban leyes similares en otros países, el proyecto de Apple podría sentar las bases para otras regiones, según las personas, que pidieron no ser identificadas porque el trabajo es privado. Pero los cambios de la compañía están diseñados inicialmente para entrar en vigencia en Europa.



Aun así, la noticia impulsó las acciones de empresas que ofrecen servicios de citas y otras aplicaciones. Match Group Inc. saltó hasta un 10 por ciento y Bumble Inc. subió hasta un 8,6 por ciento, una señal de que los inversores creen que las empresas podrían obtener un descanso de las comisiones de Apple.



Más noticias: Microsoft ofreció poner Call of Duty en PlayStation Plus por 10 años



Por su parte, Spotify Technology SA, el servicio de transmisión de audio, subió hasta un 9,7 por ciento.



La nueva ley europea principal, denominada Ley de Mercados Digitales, entrará en vigencia en los próximos meses, pero las empresas no están obligadas a cumplir con todas las reglas hasta 2024.



La ley requiere que las empresas de tecnología permita la instalación de aplicaciones de terceros y permitan a los usuarios cambiar más fácilmente la configuración predeterminada.



Las reglas exigen que los servicios de mensajería funcionen juntos y que los desarrolladores externos obtengan el mismo acceso a las funciones principales dentro de las aplicaciones y los servicios.



Lea también: Las 'Candid Stories' y los nuevos cambios que llegan a Instagram



Las leyes se aplican a las empresas de tecnología con valoraciones de mercado de al menos 75 000 millones EUR (80 000 millones USD) y un mínimo de 45 millones de usuarios mensuales dentro de la UE.

Para ayudar a protegerse contra aplicaciones no seguras, Apple está discutiendo la idea de exigir ciertos requisitos de seguridad incluso si el software se distribuye fuera de su tienda.



Es posible que Apple también deba verificar dichas aplicaciones, un proceso que podría conllevar una tarifa. Dentro de la App Store, Apple se queda con un recorte de ingresos del 15 al 30 por ciento.