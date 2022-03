En primer lugar, es necesario entender de dónde provienen este tipo de monedas digitales. El bitcóin nació en 2008, cuando Satoshi Nakamoto (seudónimo) explicó por medio de un correo electrónico la criptografía con la que pretendían crear una moneda para contabilizar y transferir valor.



Un año después, la primera red basada en ese protocolo, la criptografía, empezó a operar, y no fue hasta 2011 cuando varias organizaciones empezaron a recibir los bitcoines como método de pago. A partir de este momento empezaron a surgir cada vez más criptomonedas, y aunque el bitcóin tiene la mayor popularidad, pueden llegar a existir más de 10.000 opciones diferentes en todo el mundo.



Es importante entender que estas monedas son intangibles, por lo que siempre estarán depositadas en una billetera digital y su valor dependerá de la oferta y la demanda.



Por otro lado, al ser descentralizadas, quiere decir que ningún banco o entidad la respalda, es el mercado el que define su valor.



Una muestra de su volatilidad está en un tuit que publicó Elon Musk, magnate y empresario dueño de la compañía Tesla, cuando indicó que había comprado US$ 1.500 millones en bitcóin y planteó la posibilidad de aceptarlos como medio de pago. En este punto el valor de esta moneda empezó a subir, pero cuando anunció que no los recibiría para comprar los autos de su empresa el valor de esta moneda bajó en un 15 por ciento.

Incluso se ha conocido que su cantidad es limitada y que aproximadamente en el año 2140 se iniciará otro proceso en el cual se pondrán en circulación nuevas monedas cada 10 minutos.

¿Cómo se consigue un bitcóin?

Existen varias formas en las que una persona puede tener estas criptomonedas. Una es comprarlas directamente por medio de aplicaciones utilizando dinero convencional, otra puede ser recibir los bitcoines como medio de pago para algún producto o servicio que esté bajo su control.



Pero el último es tal vez el más llamativo, y es crearlo por medio de un proceso de minería para crear los bitcoines. Allí aparecen los mineros, personajes que se encargan de conseguir estas monedas por medio de un sistema automático de recompensas. Pero esto solo es posible utilizando computadores de alto nivel y poder que tengan la capacidad de soportar un sistema automático de recompensas que da como premio a quienes puedan solucionar un problema matemático, y el más rápido se lleva las nuevas monedas.



Con respaldo

Por otro lado, están las criptomonedas o criptoactivos que tienen el respaldo de alguna entidad financiera. Este tipo de monedas digitales se crearon enfocadas en distintos propósitos debido al boom de este mercado, y las empresas que les brindan el apoyo pueden tomar decisiones en aspectos como su emisión, valor y red de distribución.



Una de las principales diferencias de estas monedas digitales es que el rol de los mineros no es necesario, ya que la infraestructura con la que cuentan las instituciones logra generar el criptoactivo y lo certifica.



No obstante, el funcionamiento también tiene que estar soportado en una red de computadores enlazados a una red central, la cual a su vez está conectada a una unidad central.



Este es el caso de Ripple XRP, una criptomoneda de los bancos, que fue creada para complementar el sistema bancario, acelerar y economizar el costo de transferencias internacionales y permitir la conversión de otros activos como dinero, oro y millas aéreas, además de crear una alternativa regulada diferente al bitcóin.

¿Cómo está Colombia en este mercado?

Recientemente, la proptech La Haus, vendió un apartamento en Santa Marta a una cliente que reside en la ciudad de Medellín y el pago se dio por medio de la criptomoneda bitcóin. Fue la primera operación de este tipo en el país.



En Colombia ya hay más de 500 sitios, como pequeños comercios donde se permite pagar con criptoactivos, lo que va dando más fuerza al mercado.



Incluso, un informe titulado ‘Valorizando el potencial de bitcóin’, realizado por Buda.com, una plataforma que permite transacciones de criptomonedas, estima que el precio del bitcóin podría alcanzar los 587.000 dólares para 2025 si penetra cuatro mercados claves: el primero de ellos es el del oro; el segundo, el del dinero “M2 no M1” global; el tercero, el mercado de remesas, y en cuarto lugar está el de los pagos en línea.



A modo de ejemplo, si el bitcóin lograse penetrar un 25 por ciento en el mercado del oro, 10 por ciento en el M2 no M1 global, 50 por ciento en pagos en línea y 25 por ciento en las remesas personales, para 2025, el precio de este criptoactivo sería de US$ 712.820, informó Buda.



En cuanto a las monedas centralizadas, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció el comienzo de los trabajos de creación de un dólar digital,el equivalente desmaterializado de monedas y billetes reales, y esto puede generar que todo el mercado empiece a moverse en este entorno de una forma más rápida y cada vez sean mejor recibidos estos mecanismos de pago, incluso en Colombia.



LINA HERNÁNDEZ SERRANO

