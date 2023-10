WhatsApp: ¿cuál es el peligro de descargar el modo azul, y modo dorado?

Con la popularidad que ha tenido WhatsApp y la enorme cantidad de usuarios que actualmente utilizan esta aplicación de mensajería instantánea es lógico que existan variantes que extiendan las funciones de esta herramienta. A pesar de esto, existen riesgos si desea adquirir estas opciones.

Hace algunos años se lanzó WhatsApp Plus, una alternativa que a pesar de no ser oficial promete dar muchas más alternativas a la hora de chatear con otras personas. De esta misma premisa nace el 'modo dorado' o el 'modo azul', que actualmente está en tenencia.



Independientmente de lo que pueda prometer cada aplicación, los riesgos son los mismos y es que no es una versión oficial de WhatsApp y al adquirirla por medio de una APK sabemos que esta no es una aplicación verificada, por lo que puede tener fallas de seguridad.



Otro de los riesgos también tiene que ver con la publicidad y los virus que podrían llegar a su dispositivo por estos medios. Tenga en cuenta que al descargar una herramienta no oficial se expone a bajar las barreras de seguridad.



Además, tenga en cuenta que su cuenta de WhatsApp puede verse afectada y es que la aplicación puede tomar la decisión de suspender definitivamente una cuenta ya que en los términos y condiciones WhatsApp prohíbe utilizar aplicaciones no oficiales en su servicio.



Por lo tanto, no es recomendable tener este tipo de 'apps' dentro de sus dispositivos debido a que pueden ser más los riesgos que los beneficios a los que puede acceder.

Celulares que se quedarán sin WhatsApp

- Samsung Galaxy S3 Mini

- Huawei Ascend G525

- LG Optimus L7

- LG Optimus 4X HD P880

- Samsung Galaxy Ace Plus

- Lenovo A660

- Huawei Ascend G615

- ZTE Grand X Pro



La recomendación es verificar la serie de su teléfono celular, observar que tenga la última actualización del software y de la aplicación.



Si al verificar esta información no tiene la última versión de su software, actualícelo cuanto antes para seguir utilizando la aplicación de mensajería sin problema.

