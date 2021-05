Consejos para conseguir vuelos baratos en internet

El artículo no pudo ser guardado, intente nuevamente

¿Quiere conseguir un vuelo barato? Lo primero que debe tener en cuenta es aprender a buscar de manera inteligente, comparar precios e indagar pacientemente. Pero no se preocupe. Existen sitios en internet que ofrecen herramientas que le facilitarán esta tarea.



Los denominados metabuscadores son plataformas que le muestran la oferta de diferentes aerolíneas con varias posibilidades de rutas, horarios y escalas, entre otros factores. La idea es que usted pueda ver todas las alternativas en un solo lugar.

Sin embargo, es importante que se tome el tiempo para investigar. Un informe del sitio de búsquedas Kayak, el cual estudió el comportamiento de los viajeros colombianos a la hora de averiguar vuelos en el 2017, reveló que el promedio de tiempo de búsqueda de los usuarios es entre dos y cuatro minutos.



Según la investigación, denominada Mobile Travel Report, las decisiones más rápidas las tomaron los usuarios de dispositivos Android, con un promedio de 2,6 minutos. Este tiempo es el que trascurre antes de pasar del buscador a la página web de la aerolínea.



(Le puede interesar: El turismo mundial crece 4 % en 2019 y suma 10 años seguidos al alza)



Ahora se acercan las vacaciones de mitad de año y aunque uno de los principales consejos para conseguir vuelos baratos es comprar con antelación (a destinos nacionales lo recomendable es buscar un mes antes, según Kayak), existen algunos trucos útiles a la hora de conseguir una buena opción.De acuerdo con el metabuscador Viajala, Cartagena, Santa Marta, Medellín, San Andrés, Bogotá y Cali son los destinos nacionales más populares las vacaciones.

Active las alertas

Es posible crear alertas de precios de un destino específico. Las compañías comprueban los precios regularmente y envían un correo o una alerta (si tiene la ‘app’), en caso de que haya algún cambio o rebaja.



“Si haces una búsqueda de Medellín a Madrid y detectamos que la tarifa baja, enviamos la alerta. Si identificamos buenas tarifas para otras fechas, también avisamos. Lo bueno es que el usuario no tiene que activar un montón de alertas todo el tiempo”, explica Thomas Allier, de Viajala.



Hopper le permite ingresar su próximo vuelo en la 'app' para recibir una notificación tan pronto como el precio caiga.

Sea flexible

Todas las páginas de búsqueda, tanto de los motores como de las propias compañías, permiten elegir fechas flexibles. Así podrá ver las tarifas de tres días antes y tres días después de la fecha escogida.



Si viaja a destinos internacionales, la página web Atrápalo cuenta con un sitio especial, llamado La Lanzadera. Allí debe ingresar el continente al que quiere ir y la herramienta le mostrará un mapa con las ciudades a las cuales le conviene viajar. Los expertos aseguran que lo mejor es comprar los vuelos de ida y regreso juntos y no por separado. También recomiendan considerar siempre los trayectos con escalas.



Es importante que se cerciore de que el precio incluya todos los impuestos, para que al final no se lleve una sorpresa y se encuentre con que debe pagar más.

Use metabuscadores

Acudir a los metabuscadores, sin duda, puede hacer la diferencia a la hora de conseguir buenos precios. En estos sitios no solo encontrará en un solo lugar el panorama del mercado con todas las posibilidades de rutas de las aerolíneas, evitando tener que ingresar a la página de cada empresa, sino que -además- podrá hallar las mejores combinaciones para ahorrar (por ejemplo, irse con una compañía y regresarse con otra).



Aparte de Kayak y Viajala, existen plataformas como Skyscanner o sitios como Despegar y Atrápalo, los cuales también ofrecen información sobre hoteles.



En cada uno puede aplicar algunos trucos. Kayak tiene la herramienta ‘explore’, con la cual usted podrá definir un presupuesto para volar y las fechas en las que planea viajar.



Skyscanner le da la posibilidad de ingresar en el destino final la opción ‘cualquier lugar’, para ver una lista de destinos ordenados por precio. En los primeros puestos le saldrán los más económicos. Así mismo, puede buscar un país completo para ver las ciudades con vuelos más baratos.



También es recomendable contemplar aplicaciones como Hopper, que analiza hasta 15.000 millones de precios de vuelos todos los días para predecir el más barato hacia el futuro.

Juegue con los filtros

Los motores de búsqueda tienen opciones avanzadas que muchos no conocen. Skyscanner le muestra los precios de vuelos para todo un mes, para que pueda comparar antes de decidir. Para hacerlo, en la pestaña de salida debe elegir la opción ‘Todo un mes’. Podrá ver los precios en un calendario o en un gráfico. Aerolíneas como Viva Colombia también incorporan esta herramienta en su web.



De igual forma, puede activar la función ‘Añadir aeropuertos cercanos’, para verificar si encuentra una opción mucho más económica.



Thomas Allier, cofundador y director general de Viajala, destaca que esta plataforma le ayuda a encontrar destinos cercanos con vuelos más baratos. “Si vemos que para sus fechas de viajes hay alguna ciudad cercana con un precio más barato, se lo vamos a sugerir”, explica.



Kayak, que procesa más de 2.000 millones de búsquedas de viajes al año, cuenta con una herramienta llamada ‘multidestino’ para ocasiones en las que quiera ir a más de un lugar. Allí podrá encontrar el paquete de precios completo para tres trayectos o más.

¿Hay días más baratos?

Según Claudia Téllez, responsable de Kayak para la región, no hay un día en el que se encuentren vuelos más baratos. “Existe el mito de que los martes hallas tarifas más económicas, pero esto no es verdad. Lo que sí es cierto es que si se viaja los martes o miércoles se encontrarán mejores precios, porque los aviones no están llenos”, dice.



Cálculos de Viajala señalan que si vuela un martes se puede ahorrar hasta un 9 por ciento. La compañía recomienda evitar los viernes, domingos o lunes, días cuando las tarifas se incrementan.



De acuerdo con María Mercedes Calderón, gerente de Travel Collection, “debido a los bloqueos de los sistemas de distribución de las agencias, muchas veces las aerolíneas abren cupos después de las 11 p. m., así que -si tiene suerte- puede encontrar una tarifa buena”.



De hecho, los sitios web de las grandes agencias de viajes, como Aviatur, son una buena opción a la hora de comprar, debido al volumen de pasajes aéreos que adquieren por anticipado.





REDACCIÓN TECNÓSFERA

En Twitter: @tecnosferaET