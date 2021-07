Así se activa el emoji secreto de WhatsApp

WhatsApp trabaja en este momento en una nueva actualización que les permite a los usuarios enviar fotos y videos que puedan verse solo una vez y luego desaparecen, una función que ya está activada en Instagram a la hora de compartir archivos multimedia en la opción de mensajería.



Con esta alternativa, las personas podrán visualizar un emoji secreto dentro de la aplicación, el cual solo se activa cuando se envía un mensaje con esta función.



La imagen es la de la cara con un dedo sobre la boca, que tienen una connotación de silencio o secreto.



Para poder visualizar el ícono, el usuario que envió el contenido debe presionar en cinco ocasiones el mensaje que compartió, el cual incluirá el número 1, encerrado en un círculo.



Una vez se realice este paso, la persona podrá ver de manera rápida el emoji. Es importante aclarar que es el emisor y no el destinatario del mensaje el que puede visualizar el gráfico.



En este momento, solo los usuarios inscritos en el programa beta testers de Android podrán disponer de esta función. Hasta el momento, no se conoce cuándo estará habilitada para todos.

TECNÓSFERA

Twitter: @TecnósferaET