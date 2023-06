Funcionarios de EE. UU. que demandan para detener la compra de Activision Blizzard Inc. por parte de Microsoft Corp. por $69 mil millones argumentan que la reciente historia de adquisiciones del gigante del software sugiere que está motivado para restringir los videojuegos exitosos de los competidores.



Microsoft distribuye rutinariamente sus videojuegos en varias consolas, pero con la compra en 2020 del conglomerado de videojuegos ZeniMax Media por $7.5 mil millones, la compañía puso un mayor énfasis en títulos exclusivos de primer nivel.

Mientras la Comisión Federal de Comercio busca en la corte bloquear la fusión con Activision, la agencia señaló el acuerdo con ZeniMax para cuestionar la afirmación de Microsoft de que la adquisición será beneficiosa para la industria y cuestionar su intención de hacer más juegos disponibles en múltiples plataformas.



A partir de la compra de ZeniMax, Microsoft hizo exclusivos para su Xbox y plataformas Windows a Redfall, Indiana Jones y el juego de rol Starfield, marcando una estrategia potencialmente nueva, según los funcionarios de la FTC.



Microsoft ha dependido tradicionalmente de los exclusivos menos agresivamente que la competidora Sony Group Corp., pero ha tenido dificultades recientemente para producir un gran éxito propio.



En particular, los reguladores y competidores dicen que Microsoft está motivado a desfavorecer a los competidores al priorizar el videojuego 'shooter' más vendido de Activision, Call of Duty, en su propio ecosistema, a pesar de que la compañía ha prometido compartir el título con Sony y Nintendo Co., los líderes en el negocio de las consolas.



Aunque Sony y Nintendo han lanzado históricamente sus propios títulos exclusivamente en sus propias consolas, el jefe de juegos de Microsoft, Phil Spencer, ha criticado el enfoque del jardín cerrado durante años.



Microsoft lanza muchos juegos de sus docenas de estudios, incluyendo Minecraft, en la PlayStation de Sony y la Switch de Nintendo. Su propio ecosistema incluye la Xbox, la aplicación Xbox en Windows, y el servicio de juegos en la nube Game Pass, que se transmite a teléfonos, computadoras, televisores inteligentes y tabletas. También ha mantenido algunas de sus joyas de la corona, como la franquicia Halo y Forza Horizon, lejos de las consolas rivales.



Pero los funcionarios federales sugieren que la estrategia de Microsoft cambió con la compra de ZeniMax. Microsoft decidió comprar la compañía cuando supo que había posibilidades de que Starfield no se lanzara en la Xbox, testificó Spencer la semana pasada.

El ejecutivo de ZeniMax, Pete Hines, se mostró en contra de la decisión en un correo electrónico a sus colegas que se compartió en el tribunal. Hines preguntó si las promesas de Microsoft de mantener Call of Duty en varias plataformas eran "¿lo opuesto a lo que nos acaban de pedir (ordenar) hacer con nuestros propios títulos? ¿Cuál es la diferencia?".



"La estrategia propia de Microsoft no podría ser más clara", dijo el abogado de la FTC, James Weingarten, la semana pasada. "Tener contenido diferenciado es fundamental para vender más consolas, obtener más suscriptores".



Spencer respondió en su testimonio, diciendo que sería incorrecto concluir que el plan de la compañía era hacer juegos solo para su plataforma. También dijo que "No podemos estar en una posición como una consola en tercer lugar donde nos quedamos aún más atrás en nuestra propiedad de contenido, por lo que hemos tenido que asegurar contenido para seguir siendo viables en el negocio".

Facebook Twitter Linkedin

James Ryan, jefe de Sony Interactive Entertainment, y Phil Spencer, jefe de Xbox. Foto: Sony y AFP

Los contenidos exclusivos pueden impulsar las ventas de consolas. "La lógica es que al hacer las cosas exclusivas, incentivas a la gente a comprar en tu ecosistema de plataforma por lo que hay rentabilidad a largo plazo", dijo Joost van Dreunen, profesor en la Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York, en una entrevista.



A lo largo de su lucha regulatoria, Microsoft ha dicho consistentemente que controlar y distribuir el contenido de Activision creará efectos positivos para la industria de los videojuegos. Spencer se ha comprometido a mantener Call of Duty en las consolas de Sony y portarlo a las consolas de Nintendo también. Van Dreunen dijo que es Sony quien ha sido "más exitoso en aprovechar su contenido exclusivo para su beneficio".



Microsoft ha comprado varios estudios de juegos, pero ha tenido dificultades recientemente para obtener un juego de primera parte monumentalmente exitoso. Recientemente, Redfall recibió críticas ampliamente negativas. "Relacionaría eso directamente con la tercera posición de Microsoft en el mercado de consolas", dijo van Dreunen.



Robin Lee, profesor de economía de Harvard y testigo experto para la FTC, testificó que si Activision hubiera hecho Call of Duty exclusivo para la última generación de Xbox, habría aumentado la participación de mercado de Xbox en un 9%. Agregó que los consumidores que se unen a los ecosistemas de consolas por ciertos juegos tienden a gastar más.



En una deposición en video reproducida en la corte, el jefe de juegos de Sony, James "Jim" Ryan, testificó que en la competencia solo entre las dos compañías, la participación de mercado de PlayStation en los EE. UU. es del 55%.



Ryan también dijo el martes que "creemos que Microsoft pretende usar Call of Duty para perjudicar a PlayStation" y "llevar a los jugadores de PlayStation a las plataformas de Xbox". Sin embargo, los críticos señalan que la exclusividad de hardware y ecosistema son diferentes. El extenso ecosistema de Microsoft incluye múltiples dispositivos, un beneficio del negocio de centros de datos, software y hardware de la compañía.