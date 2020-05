Facebook relanzó su billetera virtual y le cambió hasta el nombre

El gigante de las redes sociales Facebook reactivó sus planes en el mundo del dinero virtual. Meses después de que su fundador presentara el proyecto para que "enviar dinero sea tan fácil como compartir una foto por WhatsApp", la red social presentó la billetera virtual, que ahora tiene nombre nuevo: Novi.



Novi, antes Calibra, será la billetera digital para enviar y administrar las monedas digitales de la red social, conocidas como Libra.



"Mantenemos nuestro compromiso a largo plazo de brindar a las personas en todo el mundo servicios financieros asequibles. Ya sea para enviar dinero a casa para apoyar a familiares o para recibir dinero de amigos sin importar dónde se encuentren", reza un comunicado firmado por David Marcus, director de Novi.

El cambio de nombre estaría relacionado al significado de Novi, que viene del latín «novus» para «nuevo» y «vía» para «camino». Lea también: Todo lo que debe saber sobre Libra, la criptomoneda de Facebook



"Se trata de una nueva forma de enviar dinero, y su renovada identidad visual y diseño representan el movimiento fluido de las monedas digitales", comunicó la red social.



Novi será una aplicación independiente, pero también podrá utilizarse directamente desde Messenger y WhatsApp.



"No se aplicarán cargos ocultos para agregar, enviar, recibir o retirar dinero y sus transferencias serán instantáneas", promete la firma. Así mismo, la plataforma estaría activa y accesible las 24 horas, los 7 días de la semana, con un equipo de atención al cliente y soporte a través de chat.



El proyecto de Libra ha sido uno de los temas más álgidos para Facebook en el 2019. Entes reguladores y países han pedido explicaciones sobre el alcance de la criptodivisa y han expresado preocupaciones por la posibilidad de que sea utilizada para el lavado de dinero.



Sin embargo, Facebook ha impulsado Libra y ha dicho que no la lanzará hasta que esté aprobada. Gracias al diálogo con los reguladores que han llevado entre otras decisiones a que por ejemplo "todos los clientes de Novi serán verificados utilizando identificaciones oficiales emitidas por gobiernos, y se incluirán protecciones contra fraudes en la aplicación".



Novi, que utilizará tecnología blockchain para soportar el sistema de pago, será una propiedad directa de la empresa Novi Financial, una subsidiaria de Facebook que opera independientemente de la red social, y tiene su sede en Menlo Park, California, EE. UU.



A pesar de la nueva presentación, lo cierto es que la primera versión de Novi estará disponible cuando ya lo esté también Libra. Además se espera que la herramienta financiera llegue a unos países "cuyas características permitan que las transferencias de dinero transfronterizas sean instantáneas, seguras y sin tarifas ocultas".



Facebook también habilitó un registro previo para la aplicación en Novi.com.



REDACCIÓN TECNÓSFERA

@TecnosferaET