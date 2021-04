Dogecoin, criptomoneda que nació como broma y ahora vale millones

La criptomoneda Dogecoin nació en 2013 como parte de una broma e inspirada en un meme. Desde entonces ha aumentado su valor de marcado, alcanzando un precio histórico en los últimos días. Conozca a qué se debe su popularidad.

En diciembre de 2013, Billy Markus y Jackson Palmer lanzaron oficialmente la criptomoneda que habían creado: Dogecoin. La idea inicial de su creación fue competir de una manera divertida contra Bitcoin basándose en el cógido de Litecoin, otra criptodivisa.



La imagen de un Shiba Inu, raza de perros japonesa que se hizo popular gracias a un meme de internet, se convirtió en el logotipo de Dogecoin.



(Le recomendamos: Bitcóin alcanzó máximo histórico antes de salida de Coinbase a bolsa)



Desde entonces, la criptomoneda ha sido acogida por una gran comunidad en internet. Diversos memes e incluso trinos del multimillonario Elon Musk han contribuido a que su popularidad y su valor se disparen.

Facebook Twitter Linkedin

Dogecoin ha aumentado su valor de mercado en los últimos días, llegando a cerca de 50 mil millones de dólares. Foto: iStock

En estos días, Dogecoin alcanzó un valor de mercado cercano a los 50 mil millones de dólares.



Ese valor, según The Wall Street Journal, es mayor que el de empresas como Marriott International Inc. y Ford Motor Co.​



(Lea: En febrero Colombia redujo su déficit comercial)



Además, el crecimiento de Dogecoin ha hecho que su rendimiento de 2021 esté por encima del 8100%, de acuerdo con el mismo medio de comunicación.



A 20 de abril, Dogecoin es la sexta criptomoneda con más valor en el mercado, según CoinMarketCap, plataforma web que hace el seguimiento de precios de ese tipo de divisas. En primer lugar está Bitcoin, seguida por Ethereum en el segundo puesto.



El más reciente crecimiento de Dogecoin se puede explicar, por un lado, por el apoyo de la comunidad que se ha gestado alrededor de esa criptomeda. En la red social Reddit, el canal de Dogecoin tiene más de 1.5 millones de miembros.



Otro gran impulso viene de los trinos de Elon Musk, fundador de Tesla y Space X. Uno de los más recientes fue el del 14 de abril.



(Le puede interesar: Carro 'sin conductor' de Tesla dejó 2 muertos en accidente de tránsito)



Ese día, Musk compartió con sus más de 50 millones de seguidores la imagen de una pintura del artista español Joan Miró llamada "Perro ladrando a la luna". En la descripción, Musk escribió "Doge Barking at the moon"; en español: "Doge ladrando a la luna", con una clara referencia a la criptomoneda.

Doge Barking at the Moon pic.twitter.com/QFB81D7zOL — Elon Musk (@elonmusk) April 15, 2021

(Si nos lee desde la app de EL TIEMPO, vea el trino acá)



Justo después de que Musk compartiera el trino, el valor de Dogecoin empezó a incrementar. La comunidad se propuso "llevar a Doge a la luna".



Aunque las criptomonedas cada vez son más aceptadas para la compra de distintos artículos en el mundo y su crecimiento es visible, estas divisas suelen ser especialmente volátiles. Además, son "propensas a variaciones porcentuales de dos dígitos en un solo día", dice The Wall Street Journal.



En la actualidad, ninguno de los cofundadores de Dogecoin está relacionado con el proyecto. El único que hace comentarios con respecto a dicha creación es Billy Markus. En su cuenta de Twitter, este ha pedido a las personas que sean racionales al apostar en activos tan volátiles como las criptomonedas.



(Siga leyendo: Las empresas más innovadoras del mundo para este 2021)



EL TIEMPO