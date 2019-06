¿Quiénes no van con Libra, la criptomoneda de Facebook?

Aunque la criptomoneda de Facebook, Libra, anunciada este martes, ha sido recibida con un aparente entusiasmo y con 27 empresas de respaldo, entre las que figuran Uber, Lyft, Spotify, Visa, Mastercard y Mercado Libre.



Sin embargo, algunos nombres, bastante sonoros, brillaron por su ausencia.

En un momento en que una gran mayoría de reguladores en el mundo aún deben decidir cómo tratan las criptomonedas, los bancos, las empresas de inversión y los fondos financieros actúan con cautela. Entre los que no se animaron a probar con Libra figuran bancos como JPMorgan Chase, Bank of America y Citigroup ya tienen sus propios negocios de pagos con los que recaudan miles de millones de dolares en comisiones.



Otros ausentes son los grandes de EE. UU. en las superficies minoristas físicas como Target y Walmart, que han tratado de modernizarse y competir codo a codo con empresas de tecnología como Amazon y Alibaba. Esta industria ha tenido interés en reducir el costo de aceptar pagos, pero la volatilidad de las criptomonedas y una falta de adopción más masiva ha hecho que aún no participen tan activamente.



No pasan desapercibidas las gigantes de la tecnologia de Estados Unidos, Microsoft, Apple, Alphabet y Amazon. Mientras que algunas de estas compañías tienen sus propios negocios de pagos digitales y otras están adelantando planes con la

tecnología de 'blockchain'. En el caso de Apple, la firma de la manzana ha criticado a Facebook por reiteradas fallas de privacidad y otras grandes empresas de tecnología podrían estar evitando ser asociadas con el gigante de las redes sociales.

El plazo de Facebook para convencer a estos y otros actores es 2020. Esperan que para mediados de ese año pasen de 27 organizaciones a 100 firmas miembro de la Alianza Libra. Según David Marcus, director del equipo de 'blockchain' de Facebook, que encabeza el proyecto, "para ese momento definitivamente espero ver bancos, otras grandes compañías de tecnología y más diversidad de organizaciones en términos de distribución geográfica".



Aunque el máximo ejecutivo de Square, Jack Dorsey, también CEO de Twitter, es un partidario de las criptomonedas, su firma de inclusión financiera no es parte de Libra. De hecho, el equipo de criptomonedas de Square cerró su primera contratación la semana pasada y su aplicacion Cash App es una herramienta popular de compra y venta de bitcóin.

Los de la prueba piloto

A pesar de los detractores, también hay un espacio para esas 27 compañías que realizaron una modica inversión de 10 millones de dólares para ser parte. Visa y Mastercard, las mayores redes mundiales de pagos, y PayPal Holdings aceptaron unirse. Para Visa y Mastercard, esta podría ser una oportunidad de ofrecer los mismos servicios que brindan en los pagos con tarjeta, pero dentro del mundo de las criptomonedas.



Empresas como Uber, Lyft y Spotify, que por la naturaleza de sus servicios mantiene millones de tarjetas de crédito archivadas, también están participando. "Libra tiene el potencial de cerrar la brecha entre las redes financieras tradicionales y la nueva

tecnología de moneda digital, además de reducir los costos para todos", comentó Peter Hazlehurst, director de pagos de Uber a Bloomberg.



Entre otros, se sumaron la plataforma de comercio electrónico Mercado Libre, la firma de capital de riesgo Andreessen Horowitz y el gigante de las telecomunicaciones Vodafone. La solución de pagos, promete facilidad de intercambio con pagos por código QR o transacciones con un solo botón. Libra le ha prometido a sus aliados la posibilidad de tomar decisiones en conjunto, como parte de una red de nodos, pero podría ser inevitable la asociación de la divisa digital respaldada, 'stablecoin', con la red social Facebook y los escándalos que le rodean.



REDACCIÓN TECNÓSFERA*

*Con Bloomberg