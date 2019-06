Bancos europeos reclaman supervisión para la criptomoneda de Facebook

Tres bancos centrales europeos piden una estricta supervisión a la moneda virtual de Facebook Libra, que fue presentada esta semana. Las instituciones asegura que debe garantizarse que la criptomoneda no ponga en peligro el sistema financiero o se utilice para lavar dinero.

Libra es un plan que lleva adelantando Facebook desde 2017, que empezó a ser conocido por rumores a finales de 2018. La presentación que tuvo lugar el martes ha atraído los ojos del mundo hacia Facebook, bajo la sombra de una serie de escándalos que rodean a la compañía.



De acuerdo con el anuncio de Facebook, Libra estará respaldada por activos del mundo real, incluidos depósitos bancarios y valores gubernamentales a corto plazo, que harán de la divisa digital una 'stable coin'. El objetivo es que Libra llegue a facilitar las transferencias bancarias y los pagos a través de dispositivos móviles. Libra tiene el potencial de llegar a miles de millones de usuarios de internet, incluso ofreciendo acceso a servicios financieros en regiones en desarrollo por primera vez.



Sin embargo, los bancos centrales de Gran Bretaña, Francia y Alemania dijeron que Facebook debería estar bajo escrutinio.

"Tiene que ser seguro, o no va a suceder", dijo el gobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney, a la BBC en una entrevista transmitida el viernes y agregó que el grupo, junto con la Reserva Federal de los Estados Unidos "todos los principales bancos centrales y supervisores globales, tenemos regulación directa (supervisión)".



Hasta el momento, los bancos centrales globales se han abstenido en gran medida de regular las monedas digitales, ya que el año pasado no lograron llegar a un acuerdo sobre cómo hacerlo y concluyeron que el tema era demasiado pequeño aún como para representar un riesgo para el sistema financiero.



Otros reguladores, como el Grupo de Acción Financiera (Financial Action Task Force), que busca evitar el lavado de dinero, está considerando generar reglas para abordar el uso de monedas digitales con fines ilegales.



Francia dijo el viernes que crearía un grupo de trabajo sobre el tema como parte de su presidencia del grupo del Grupo de los Siete (G7), de las siete economías más grandes del mundo.



"En los próximos meses se examinarán los requisitos contra el lavado de dinero, pero también los de protección al consumidor y resistencia operacional y cualquier problema relacionado con la transmisión de la política monetaria", dijo el gobernador del banco central de Francia, Villeroy de Galhau.

Su homólogo alemán, Jens Weidmann, advirtió que las estafas podrían socavar a los bancos si se convirtieran en una alternativa generalizada a los depósitos bancarios en monedas convencionales.



"Podrían socavar la toma de depósitos de los bancos y sus modelos de negocios", dijo Weidmann el viernes. "Esto podría interrumpir las transacciones bancarias y la intermediación en los mercados financieros".

Una de las cuestiones a ser consideradas por el grupo de trabajo del G7 es la custodia, o dónde y cómo se almacenarán las monedas oficiales que sustentan las fichas, según una carta vista por Reuters.



REDACCIÓN TECNÓSFERA*

*Con Reuters