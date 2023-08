Investigadores de la Universidad de Stanford, con sede en Estados Unidos, lograron un avance significativo al desarrollar implantes cerebrales y un software que permiten a personas con discapacidad del habla comunicarse a través de la pantalla de un ordenador. Este progreso se detalla en un estudio reciente publicado en la revista científica 'Nature'.



La base del proyecto reside en la capacidad del cerebro para recordar cómo formular palabras, incluso si los músculos necesarios para hablar en voz alta están inmovilizados. Esta nueva conexión entre el cerebro y la tecnología abre las puertas a la recuperación de esta capacidad para pacientes que lhan perdido.

Uno de los protagonistas de este avance es Pat Bennett, de 68 años, quien fue diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) en 2012. Se trata de una enfermedad que afecta a los músculos y a menudo se manifiesta primero en brazos y piernas.



En el caso de Bennett, afectó inicialmente al tronco encefálico en lugar de la médula espinal, lo que le dejó con la incapacidad de usar los músculos necesarios para articular palabras con claridad, aunque su cerebro aún pudiera formular instrucciones para hacerlo.



Bennett participó en un ensayo clínico llevado a cabo por un equipo de neurocientíficos de Stanford. La intervención consistió en implantar cuatro sensores en su cerebro, en áreas relacionadas con el habla. Estos transmiten señales a un software de última generación que decodifica la actividad cerebral y la convierte en texto visible en la pantalla de un ordenador.



Crean implantes cerebrales que conectan cerebro y ordenador para devolver el habla perdida.

El proceso de entrenamiento para este sistema involucró sesiones de investigación durante varias semanas. Los resultados fueron alentadores: los intentos de comunicación de Bennett se transformaron en palabras en la pantalla a una velocidad sorprendente, superando incluso registros anteriores en comunicación asistida por interfaces cerebro-ordenador.



"Estos resultados iniciales han probado el concepto, y con el tiempo la tecnología se pondrá al día para hacerlo fácilmente accesible a las personas que no pueden habla. Para quienes no hablan, esto significa que pueden seguir conectados con el mundo en general, tal vez seguir trabajando, mantener amistades y relaciones familiares", explicó el paciente.



El equipo de investigación, liderado por el doctor Jaimie Henderson y coautores como Krishna Shenoy y Frank Willett, ha demostrado la viabilidad de este enfoque. Los sensores implantados en la corteza cerebral de Bennett, conectados a un algoritmo de inteligencia artificial, aprendieron a interpretar los patrones de actividad cerebral asociados con diferentes fonemas.



Aunque esta tecnología aún está en su fase inicial y no está disponible comercialmente, los resultados sugieren un camino prometedor hacia la comunicación para personas con discapacidades del habla.



El avance fue posible gracias al consorcio BrainGate, que está dedicado a impulsar el uso de interfaces cerebro-ordenador en aplicaciones protésicas.

