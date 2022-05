La comisionada Paola Andrea Bonilla Castaño fue designada como la nueva Directora Ejecutiva de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) y durante su primer año tiene como misión darle respuesta a varios retos que ya están marcados en la agenda.



Todos tienen que ver con la competencia y por supuesto de mercado ya que la idea del regulador es velar por las condiciones y que sean sanas en los mercados de comunicaciones.

“Buscaremos actualizar todo lo que tiene que ver con la remuneración de los servicios móviles. Lo que hemos evidenciado es que ese esquema que se había definido y que es el valor que se pagan los operadores móviles entre ellos por interconectarse tienen unas implicaciones en la competencia”, explicó.



En el mismo contexto evidenciaron que los cambios en los planes tarifarios de los servicios móviles, ofertas en los operadores que incluyen redes sociales, minutos ilimitados y demás; es producto de los cambios tecnológicos y los nuevos modelos de negocios.



“Hemos revisado que esas dinámicas propias del mercado no se están reconociendo en la remuneración entonces ese es el primer gran reto que tenemos actualizar esos esquemas ante las realidades del mercado”, agregó la directiva.



Por otra parte en ese mismo sentido, señaló que se está haciendo también una revisión de los mercado que ya están definidos por ejemplo en los servicios fijos en los que hay once minoristas y tres mayoristas y con las nuevas dinámicas es necesario verificar , si están bien definido esos pagos o no si responden a las realidades tecnologías y una vez se haga ese proceso también se revisará la competencia en ellos.



“Este tema tiene dos fases, la primera se está desarrollando incluso desde el año pasado y parte de este año lo que se hace es la revisión de ese listado de mercados eso va a quedar listo este año. Una vez se definan se miran las condiciones de competencia. La primera fase termina en 2022 y la segunda iniciará este año y terminará en 2023 en el primer trimestre”, indicó.



Otro proyecto tiene que ver con los retos es la infraestructura, y consiste con la estrategia para la promoción de conectividad en las zonas alejadas.



“La comisión debe certificar a los municipios como libres o no de barreras a la infraestructura para que los operadores puedan instalar sus antenas y demás y puedan prestar los servicios de comunicaciones, en la actualidad llevamos 606 municipios con la certificación y esto equivale al 56 por ciento de los municipios del país y la idea es fortalecer la estrategia de despliegue y podamos tener en un mediano plazo a todos los municipios de colombia libres de barreras. Si un municipio está libre de barreras, el operador puede proceder a la instalación y proveer los servicios y llevar el acceso”, agregó.



En infraestructura también están viendo cómo se comparte está con otros sectores de la economía, “ya hicimos un proyecto con el sector eléctrico y hay una reducción de costos en más del 70 por ciento, la idea es explorar caminos como infraestructura vial ”, afirmó.

