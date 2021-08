¡Ojo! CRC alerta sobre mensajes falsos sobre bloqueo de celulares

La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) realizó una advertencia por una serie de mensajes de texto que están actualmente en circulación, en donde se hacen pasar por la entidad e informan un supuesto bloqueo de celulares por la duplicidad del código IMEI del equipo.



(Le puede interesar: ‘Ransomware’: aumenta el delito del ‘secuestro de datos’)

“Dichos mensajes de texto no pertenecen a la comisión. Se reitera que esta entidad no realiza ningún tipo de notificación o comunicación a través de mensajes de texto, por lo que es importante que las personas que reciban este mensaje no abran los enlaces, pues se puede tratar de un virus o de una modalidad de robo de datos personales”, señaló la CRC.



La comunicación compartida por SMS se le solicita a la persona ir a un enlace malicioso para validar la información, en el que le piden llenar un cuestionario con información sensible, con la cual después se puede hacer suplantación de identidad.



(Lea también: Guía para no ser víctima de correos maliciosos)

Facebook Twitter Linkedin

Este es el falso mensaje que se hace pasar por la CRC. Foto: Archivo particular

La comisión indicó que el caso ya fue denunciado ante la Fiscalía General de la Nación y fue revisado con el Grupo de Respuesta a Emergencias Cibernéticas de Colombia (colCERT), el cual indicó que se trata de un caso de ‘phishing’ y se ha hecho el reporte de los dominios para hacer el bloqueo de las páginas.



(Además: ¿Le cuesta enfocarse? Así es el nuevo 'modo concentración' de Windows 11)



La CRC invita a los ciudadanos a los que les ha llegado el mensaje fraudulento a enviar un pantallazo de la comunicación al correo electrónico: atencioncliente@crcom.gov.co.



TECNÓSFERA

También le puede interesar:

- Apple explica cómo funciona sistema de escaneo de fotos



- Ahora podrá pedir un taxi a través de la aplicación de Uber



- Los satélites que nos mostrarán publicidad desde el espacio



TECNÓSFERA

Twitter: @TecnósferaET