Este viernes será crucial para el futuro de la neutralidad en la red

Este viernes 1 de febrero habrá una nueva oportunidad para impedir en Estados Unidos el fin de la neutralidad de la red, el principio que regula que los operadores influyan sobre la velocidad de internet, es decir que tengan el poder de bloquear o ralentizar a su antojo el acceso a cualquier página web.

Tres jueces federales de una Corte en Washington (EE. UU.) oirán los argumentos orales de una demanda con la que se busca impedir la decisión de la Comisión Federal de Comunicaciones, FCC, de eliminar las reglas de neutralidad en la red.



La iniciativa de revertir la regulación, que estaba vigente desde 2015 en la administración de Barack Obama, fue presentada por el actual director de la FCC, el republicano Ajit Paij.





La decisión despertó las críticas de varios sectores en ese país incluyendo compañías de tecnologías y grupos de consumidores que argumentan que los operadores podrían abusar de su poder, incrementar el costo del uso de la red y usar internet basándose en sus beneficios propios. Además, añaden que la decisión de la agencia se basa en un análisis y razonamientos defectuosos.



La demanda es liderada por Mozilla y otras compañías de Internet, como Etsy y Reddit, así como 22 fiscales generales estatales. “Así no era como debía ser Internet", dijo Denelle Dixon, directora de operaciones de Mozilla y quien lidera la lucha judicial contra la FCC, según registra The Washington Post.



"Una Internet que permita a los consumidores elegir protege necesariamente la neutralidad de la red. Sin proteger la neutralidad de la red, los proveedores de banda ancha controlarán las experiencias de Internet de todos. Y eso no puede ser lo que pase".



Los defensores de la FCC aseguran que con la eliminación de la neutralidad de la red quieren volver a una época en la que los proveedores de Internet estaban menos vigilados. La entidad hace referencia a un fallo histórico de la Corte Suprema de 2005 que dio a la FCC amplia discreción para decidir cómo regular la banda ancha.



"Tenemos todas las razones para creer que el poder judicial confirmará la decisión de la FCC de volver a ese marco regulatorio", dijo Matthew Berry, jefe de personal de la FCC, a The Washington Post.



Se espera que el debate de este viernes se centre en si la FCC se equivocó en su proceso de toma de decisiones y no en los efectos probables de su política revisada.



No es la primera vez que se busca frenar la eliminación de estas reglas. Congresistas demócratas intentaron deshacer la revocación a través de la Ley de Revisión del Congreso y aunque la medida fue aprobada por el Senado, fracasó en la Cámara.

Algunos estados, incluyendo California, Oregon y Washington, también han estado impulsando legislación para proteger estos principios. Si la FCC supera esta batalla, la neutralidad de la red terminaría oficialmente en junio de este año.



