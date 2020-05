Si no usa tapabocas al pedir un Uber podría ser expulsado de la app

El uso de tapabocas para pedir un Uber será obligatorio a partir de este 18 de mayo. La medida, que hace parte de una serie de cambios en la política de servicio a nivel mundial, responde a la apertura gradual de algunos sectores en medio de la pandemia por el nuevo coronavirus.



Entre videos informativos y alianzas para proveer materiales sanitarios a los conductores, Uber incluyó opciones para reportar tanto a usuarios como conductores que no cumplan con el uso de esta protección facial. También hay normas nuevas en UberEats.

Las nuevas medidas

Según explicaron altos ejecutivos de Uber en una presentación para la prensa internacional, la idea es "responder a una nueva normalidad que nos espera, en la que tanto pasajeros como usuarios esperan mayores niveles de salubridad de nuestra parte".



Las medidas, que podrán actualizarse según escalen las normativas locales que enfrenten a la Covid-19, incluyen la activación de un panel informativo sobre Covid-19 y la inclusión de 'Checklist' para conductores, en el que se realiza una verificación facial y una detección del tapabocas, antes de asignar viajes.

La semana pasada, la aplicación en Colombia habilitó su servicio, bajo el formato de alquiler de autos solo para personas autorizadas a salir de sus hogares.

Nuevos requisitos de verificación para conductores de Uber Foto: Uber

La nueva tecnología de verificación de uso de tapabocas se activará en el momento en el que los conductores prenda la app y se dispongan para recibir viajes.



A través de selfies, así como una lista de autoverificación de medidas de seguridad a nivel global, la aplicación reconocerá si el rostro del conductor coincide con la fotografía de registro guardada en la aplicación. Si el conductor no está usando tapabocas, la plataforma no le permitirá recibir viajes.



Además de la fotografía, el conductor deberá confirmar algunas medidas de protección como que el carro haya sido desinfectado correctamente después de cada viaje o certificar que no posee síntomas relacionados a COVID-19.



Por su parte, los usuarios estarán en la obligación de protegerse también. En caso contrario, el conductor podría declinar el viaje y cancelarlo.



Tanto conductores como pasajeros podrán reportar en la calificación de servicio si la contraparte en algún momento no uso o se negó a utilizar el tapabocas. En ese sentido, Sachin Kasal, jefe de producto de Uber, explicó a EL TIEMPO que si cualquiera de las partes es reportada en varias ocasiones, la plataforma podrá optar por excluirlo del servicio.

Las nuevas medidas y funciones dentro de la app buscan que el uso de Uber sea más seguro en medio de la coyuntura Foto: Uber

En EE. UU. y otros países, la aplicación buscará promover el distanciamiento social en los carros al reducir la cantidad máxima de usuarios permitidos por vehículos. Servicios como Uber X pasarán de admitir 4 a solo 3 pasajeros en un solo viaje. Así mismo, se pide a los usuarios que utilicen únicamente los asientos traseros de los vehículos para evitar el contacto en la cabina frontal.



Precisamente para mejorar la protección general, Uber está trabajando con expertos de salud del Centro de Control y Prevención de Enfermedades de EE. UU. (CDC por su sigla en inglés) y la Organización Mundial de la Salud, con contenidos sobre el virus, sobre el adecuado lavado de manos y otras "recomendaciones específicas para servicios de transporte compartido y repartición de comida".



Mientras que el uso de tapabocas es obligatorio, existen otras recomendaciones como el mantener las ventanas del vehículo abiertas, que son opcionales.



EL TIEMPO preguntó al ejecutivo de Uber sobre qué tipo de información compartirá la aplicación con autoridades sanitarias y específicamente si Uber se reservaba el poder de compartir datos sobre quiénes no usaban tapabocas, basados en los reportes recién activados.



Al respecto, Kasal dijo que Uber únicamente comparte la información que es solicitada por los mecanismos formales y de ley y que en ningún caso tienen planes de revelar la identidad de quienes no utilicen los adecuados elementos de protección. "Dicha información será usada únicamente para mejorar el servicio", expresó. A nivel más general, la aplicación si compartirá datos de rutas y volumen de viajes para ayudar a la mitigación del contagio.



Este diario también indago sobre los planes de Uber en materia de carros autónomos en este tipo de coyunturas, pero el vocero aseguró que por más inversión y entusiasmo que existe dentro de Uber frente a esta tecnología, la conducción autónoma en la que trabaja la firma aún no está lista para desplegarse masivamente más allá de los pilotos de prueba vigentes.



Por su parte, Manuela Bedoya, Gerente de Comunicaciones de seguridad de Uber en la región Andina, Centroamérica y el Caribe, expresó que en Colombia Uber puede "tener un rol fundamental en apoyar un retorno seguro a las actividades". Y dijo que están "listos para apoyar las labores de rastreo de las autoridades”.

Medidas para UberEats

Por otra parte, el servicio de entregas a domicilio también incluirá nuevos requisitos de salubridad.



Por un lado, la tecnología de verificación de uso de tapabocas aplicará también para socios repartidores a partir de este lunes, una vez al día, antes de conectarse para realizar las entregas.



Adicionalmente, los repartidores tendrán un listado para verificar con acciones como desinfectar la mochila después de cada entrega, practicar el distanciamiento físico mientras espera en restaurantes (el usuario puede solicitar que las entregas sean dejadas en portería o en la puerta) y hace entrega de la orden y cumplir con el lavado de manos recurrente.



LINDA PATIÑO

REDACCIÓN TECNÓSFERA

@Lindapatcar