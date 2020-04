Tecnología de rastreo de Apple y Google por Covid-19 no será eterna

La inédita alianza entre Apple y Google para generar opciones de rastreo para enfrentar la expansión del nuevo coronavirus atendió las preocupaciones de distintos sectores frente a la privacidad y sobre el uso posterior de una herramienta de monitoreo preciso en contextos distintos a la pandemia.



En una conferencia de prensa en línea, las firmas dijeron que el proyecto conjunto de rastreo, anunciado hace dos semanas, tendrá una fecha límite y dejará en manos de las autoridades de cada región el criterio para alertar si un contacto cercano a alguien con la Covid-19 supone o no un riesgo inminente.

Debido a la alianza, Apple y Google trabajan conjuntamente en un proyecto para usar datos de movilidad de las personas, utilizando los dispositivos móviles, que en su mayoría tienen sistemas operativos Android o iOS.



La información (metadata) que recogen será puesta a disposición de las autoridades sanitarias y gobiernos en todo el mundo a través de un API para facilitar la integración con soluciones propias e identificar la movilidad de las personas, la proximidad con otros individuos y generar mejores predicciones y seguimientos del contagio.



Aunque la solución tecnológica tiene la ventaja de un despliegue efectivo y masivo y se ha llevado a cabo en países como China, Israel y Corea del Sur, el rastreo de actividad plantea preocupaciones en los sectores que defienden la privacidad de los usuarios.



Por su parte, Apple y Google habían dicho que el impacto en la privacidad se mitigaría debido al uso del rastreo a través de Bluetooth (y no GPS) y al caracter 'voluntario' de los programas.



Semanas antes del lanzamiento de mayo, las empresas reforzaron las medidas explicando que entregarán información más precisa sobre las estimaciones de proximidad entre dos teléfonos y la duración del encuentro para que sean las autoridades quienes establezcan los límites en los que desean alertar a los usuarios.



Los datos incluirán información como cuántos días han ocurrido desde el último contacto con una persona infectada para ayudar a las autoridades a notificar a los usuarios sobre qué medidas deben tomar.



La alianza entre los propietarios de los dos sistemas operativos para móviles más utilizados en el mundo sacará en mayo unas interfaces de programación de aplicaciones (API) compatibles tanto con Android como con iOS.



Históricamente, la competencia entre los sistemas han hecho que las API de Android e iOS no sean compatibles entre ellas.



La idea es que las aplicaciones oficiales que creen las distintas autoridades sanitarias puedan descargarse tanto en iOS como en Android sin necesidad de duplicar esfuerzos y costos de programación y que la información que recaben pueda ser agregada sin importar cuál es el lenguaje de cada dispositivo.



El sistema interoperable además encripta códigos de información aleatorios (que cambian entre cada 10 y 20 minutos) que se almacenarán en los servidores y que permitirían anonimizar la identidad de los individuos específicos. Al recolectar información de los contactos, si un usuario se realiza una prueba de Covid-19, da positivo e informa al sistema, el desarrollo permitirá establecer los códigos de contacto afines al usuario y emitir una alerta si cumplen con criterios como tiempo de exposición y días desde el encuentro.



Según las empresas "el sistema no recolecta datos de locación de su dispositivo y no comparte las identidades entre los usuarios o con las compañías".



Así mismo, Apple y Google anunciaron que en los próximos meses crearán una plataforma que permita el seguimiento de las interacciones entre individuos mediante el uso de tecnología Bluetooth, que debería constituir una solución más "robusta" que la conseguida con las API.



REDACCIÓN TECNÓSFERA*

*Con información de EFE.