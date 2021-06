La pandemia aumentó el 'apetito' por noticias fiables y de confianza

Algunas organizaciones de noticias se han beneficiado del deseo de información fiable durante el último año. Así lo asegura el informe más reciente de Noticias Digitales del Instituto Reuters, publicado este miércoles, el cual aclara que ese beneficio se ha dado “en términos de mayor alcance, mayor confianza y más suscriptores”.



La investigación concluyó que la pandemia del covid-19 “ha acelerado el paso a los entornos digitales, sociales y móviles, lo que supone una mayor presión económica para los editores de todo el mundo” y que, en general, “solo una minoría está dispuesta a pagar por las noticias en línea, mientras que las generaciones más jóvenes siguen confiando en las nuevas y cómodas formas de acceder a las noticias que están resultando difíciles de monetizar”.

Este informe se basa en una encuesta en línea realizada a 92.000 personas en 46 mercados de medios de comunicación, que representan las opiniones de más de la mitad de la población mundial y que incluye por primera vez a India, Indonesia, Tailandia, Nigeria, Colombia y Perú.



(Le recomendamos: ¿Por qué tantas personas creen en las peligrosas noticias falsas?)

Aumentó la confianza en las noticias

El Instituto Reuters determinó que la confianza en las noticias ha aumentado en seis puntos porcentuales tras la pandemia y que el 44 % de las personas consultadas confía en la mayoría de las noticias la mayor parte del tiempo, mientras que el 24 % confía en las redes sociales.



Estos resultados, según los autores, “invierte en parte la caída de la confianza promedio en los últimos años, la cual ha sido impulsada, en cierta medida, por los debates políticos y sociales cada vez más agrios”.



Finlandia se mantiene como el país con los niveles más altos de confianza general (65 %), mientras que Estados Unidos tiene los más bajos (29 %), lo que refleja, a juicio de los investigadores, unas elecciones divisivas y las secuelas del asesinato de George Floyd.



En líneas generales, uno de los hallazgos principales es que “en varios países, especialmente aquellos con medios de comunicación públicos fuertes e independientes, se documenta un mayor consumo de marcas de noticias de confianza”.



(Además: Así puede detectar videos o fotos falsas en redes sociales)



De igual forma, la confianza en las noticias procedentes de los medios de búsqueda y de las redes sociales se ha mantenido prácticamente estable. Esto, explica el informe, “significa que la brecha de confianza entre las noticias en general y las que se encuentran en entornos agregados ha aumentado”.



Nic Newman, el autor principal del documento, explica que “el énfasis en la información objetiva durante la crisis del covid-19 puede haber hecho que las noticias parezcan más directas, mientras que la historia también ha tenido el efecto de eliminar las noticias políticas más partidistas”.



Y aunque el periodista y estratega digital advierte que puede tratarse de una cuestión temporal, señala que “en casi todos los países vemos que la audiencia valora más las fuentes de noticias precisas y fiables”.

Facebook Twitter Linkedin

Un partidario de Trump ondea una bandera estadounidense frente a los manifestantes en la plaza Black Lives Matter frente a la Casa Blanca el día de las elecciones en Washington. Foto: Olivier DOULIERY. AFP

Desinformación

Según el informe, el 58 % de las personas consultadas expresó su preocupación por lo que es ‘verdadero’ o ‘falso’ en Internet cuando se trata de noticias. Pero enfatiza en un punto: “el mayor número de encuestados dijo haber visto más desinformación sobre el coronavirus que sobre cualquier otro tema, incluida la política”.



Los políticos, con el 29 %, encabezan la lista de actores de la sociedad que generan más preocupación por el papel que desempeñan en la difusión de información inexacta o engañosa en relación al covid-19. Le siguen los ciudadanos de a pie (16 %), los activistas (15 %), los periodistas (11 %) y los gobiernos extranjeros (9 %).



(Le puede interesar: ‘Fake news’: la desinformación como ‘arma’ durante el paro)



En cuanto a la difusión a través de canales digitales, los encuestados se mostraron más preocupados por Facebook, aunque en países del sur, como Brasil, México, Malasia y Chile, la gente dijo estar más preocupada por las aplicaciones de mensajería cerradas, como WhatsApp y Telegram.



La investigación señala que “esto es especialmente preocupante porque la información falsa tiende a ser menos visible y más difícil de contrarrestar en estas redes privadas”.

Redes sociales dominan en lo digital

El Instituto Reuters asegura que, a pesar del crecimiento de organizaciones de noticias y de individuos con posiciones abiertamente partidistas, las personas siguen apoyando con firmeza “los ideales de la información imparcial y objetiva, aunque reconocen que a veces se sienten atraídas por contenidos más opinables y menos equilibrados”.



En efecto, el 74 % de los encuestados afirmó que prefiere las noticias que reflejan una variedad de opiniones y que les permita decidir qué pensar.



De igual forma, el 66 % considera que los medios de comunicación deberían intentar ser neutrales en todos los temas, aunque algunos grupos de población más joven piensan que la ‘imparcialidad’ puede no ser “apropiada o deseable” en algunos casos, como por ejemplo en temas de justicia social.



(Lea también: ¿Cómo opera el ‘negocio’ y las ‘granjas’ de noticias falsas?)



Precisamente, los más jóvenes ocuparon un capítulo aparte en la investigación.



Uno de los hallazgos es que, a pesar de que el uso de teléfonos inteligentes para consultar noticias creció un 73 %, solo una cuarta parte de los encuestados (25 %) prefiere comenzar su consumo diario de información con un sitio web o una aplicación y que, incluso, las personas entre 18 y 24 años de edad, la llamada ‘Generación Z’, tienen una conexión aún más débil con los sitios de noticias tradicionales y registran casi el doble de probabilidades de preferir acceder a las noticias a través de redes sociales, recopiladores de contenidos​ o alertas móviles.



En el rubro de las redes sociales, la investigación concluye que “Facebook se ha vuelto significativamente menos relevante para las noticias en el último año, mientras que WhatsApp, Instagram, TikTok y Telegram han seguido atrayendo más uso, especialmente entre los jóvenes”.

La falta de una fuerte presencia periodística podría hacer que quienes dependen de estas redes sean especialmente vulnerables a la desinformación FACEBOOK

TWITTER

Se destaca, sobre todo, TikTok, que se ha convertido en la ‘app protagonista’, entre otras cosas, por el impulso que recibió desde el inicio de la pandemia y por ser una red fundamental para movimientos sociales como 'Black Lives Matter' y la ola de protestas de jóvenes en varios países.



Otro dato que arrojó el informe es que los periodistas lideran la conversación en Twitter en relación a las noticias, pero luchan por atraer la atención en otras redes más nuevas, como TikTok, Snapchat e Instagram, en contraste a celebridades y otras personalidades, quienes adquieren cada vez más relevancia en esos espacios digitales.



“La falta de una fuerte presencia periodística podría hacer que quienes dependen de estas redes sean especialmente vulnerables a la desinformación —afirma Simge Andı, coautor del estudio—. Por otra parte, las noticias son en gran medida incidentales en estos espacios y las expectativas de contenidos ágiles, visuales y entretenidos no siempre resultan naturales para las redacciones dotadas de periodistas veteranos centrados en los formatos tradicionales”.



(De interés: 'El Gobierno tiene que implementar una democracia digital más robusta')

Facebook Twitter Linkedin

TikTok se ha convertido en la ‘app protagonista'. Foto: OLIVIER DOULIERY. AFP

Retos para los medios

La investigación documenta lo mucho que las publicaciones impresas se han visto afectadas por el covid-19, debido a las restricciones de circulación que impactan las ventas y el consiguiente golpe a los ingresos por publicidad. Incluso, países donde tradicionalmente ha habido altos niveles de circulación, como Alemania, Austria y Suiza, han experimentado caídas considerables.



En ese panorama, aclara el Instituto Reuters, está acelerando el impulso de las suscripciones digitales:



“En los 20 países en los que los editores han impulsado activamente las suscripciones digitales, encontramos que el 17 % afirma haber pagado por algún tipo de noticia en línea en el último año (mediante suscripción, donación o pago único). Esto supone un aumento de dos puntos en el último año y de cinco desde 2016”.



Sin embargo, advierte, “la gran mayoría de los consumidores de estos países siguen confiando en las fuentes de libre acceso y no pagan por ninguna noticia en línea, y la mayoría de los que lo hacen se suscriben a un solo título”.



La investigación estableció que los suscriptores suelen ser más ricos, de mayor edad y con mejor formación y tienden a pagar por una sola publicación en línea.



Por eso, en palabras de Rasmus Kleis Nielsen, coautor del estudio, “mucha gente no quiere estar atada a uno o dos sitios o aplicaciones de noticias, otros no consideran que el producto merezca la pena. Dado el abundante acceso a las noticias gratuitas, los editores tendrán que desarrollar opciones atractivas para agrupar las publicaciones o más formas de pagar una cantidad menor por un acceso limitado para que el pago se convierta en un fenómeno de masas”.