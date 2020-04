¿Cómo funciona el periodo de gracia para planes de telefonía y datos?

Que algunos planes de telefonía e internet ya no tengan IVA y que ahora haya un periodo de gracia para los servicios postpago son algunas de las medidas que ha anunciado recientemente el Gobierno en una serie de decretos de emergencia.



Sin embargo, no se trata de decisiones infinitas y tienen sus condiciones. Le explicamos todo lo que está contemplado y lo que no y cómo funcionarán estos beneficios durante los próximos meses.

¿Ya no tengo que pagar el IVA de mi celular?

La medida del descuento del IVA, contemplada en el decreto decreto 540 del 13 de abril de 2020, establece el no recaudo del impuesto para planes por valores inferiores a 71.240 pesos (2 unidades de valor tributario - UVT).



Este beneficio significa una reducción del 19% en los planes y aplica no solo para telefonía móvil y datos sino también para los planes de conexión fija.



Así mismo, los planes prepago (antiguos y nuevos) que realicen recargas inferiores a 2UVT también quedarán sin IVA.



Sin embargo, el beneficio no aplica para planes (fijos o móviles) por montos superiores a ese valor, ni para adquisición de teléfonos celulares o dispositivos. Los beneficios son solo para personas naturales, no para empresas.

¿Qué pasa si no logro pagar? ¿Cómo funciona el periodo de gracia?

Al igual que la anterior medida, por medio del decreto 555 del 15 de abril del 2020, el MinTIC estableció un periodo de gracia (de mora sin penalidad) específicamente para planes que cumplan con el requisito de ser inferiores a 2UVT.



En ese sentido, como lo aclara Samuel Hoyos, presidente de Asomóvil (gremio que reúne a los operadores), "en ningún momento se exime a las personas de pagar sus obligaciones".



Como tal, el periodo de gracia contempla un plazo extra de 30 días para cancelar las obligaciones monetarias. Aunque no se le corte el plan durante ese periodo el usuario queda disfrutando de algo aproximado a la mitad del plan contratado (Por 1 GB en mora recibe 500mb).



Además de que el plazo solo aplica para planes móviles (no internet fijo) y por los montos inferiores a los 71.240 pesos, si por alguna razón los usuarios beneficiados con la medida tampoco logran ponerse al día en los 30 días extra, el servicio será cortado, pero el decreto contempla un servicio mínimo vital de comunicaciones.

¿Quiénes reciben el servicio mínimo vital?

Este beneficio contemplado por el decreto se aplica tanto a planes prepago como postpago (solo móviles) durante el periodo que dure el Estado de Emergencia.



En el caso de la telefonía móvil postpago, nuevamente solo para planes inferiores a 2UVT, las personas que no logren cumplir con sus obligaciones tras el periodo de gracia quedarán con un mínimo de 200 mensajes de texto (SMS) sin costo para comunicarse, capacidad ilimitada de recibir mensajes SMS y acceso a navegación sin costo a 20 URL especificadas por el Gobierno y a la versión móvil de Colombia Aprende. Así mismo, se le habilitará la posibilidad de realizar recargas como si fuera una línea prepago.



En el caso de la telefonía prepago, según Asomovil, también tendrán 200 SMS sin costo, capacidad ilimitada de recibir SMS y acceso gratuito a la página Colombia Aprende en su versión móvil. La medida, beneficia a millones de usuarios en Colombia en un mercado donde una amplia mayoría (cerca de un 80% de líneas) son prepago.



Sin embargo, para quienes tienen planes de móviles que son superiores al valor tope indicado no habrá posibilidad de incurrir en el proceso de mínimo vital ni tampoco en el periodo de gracia.

¿Cómo puedo activar estos beneficios?

No necesita realizar ningún trámite ni entregar su información personal a nadie para verse beneficiado. Los operadores son los encargados de automáticamente realizar los descuentos del IVA pertinentes en sus facturas, así como en sus ofertas de recargas prepago.



Así mismo, si usted está en el rango del beneficio, de forma automática el operador deberá habilitarle los 30 días de gracias si no cumple el pago o el mínimo vital en caso de necesitarlo. No obstante, el mínimo vital rige para líneas prepago preexistentes antes del estado de emergencia.

¿Por qué están surgiendo estas medidas?

Desde que inició la estrategia de prevención y contención de la Covid - 19 en el país, el Gobierno declaró un Estado de Emergencia que le ha permitido tomar medidas excepcionales con ocasión de la coyuntura de salud pública.



Entre esas, uno de los primeros movimientos que hizo el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) fue declarar las telecomunicaciones como un servicio público indispensable durante el estado de emergencia.



Gracias a ello, y a través de diversos decretos, el MinTIC ha flexibilizado procesos clave en el sector para mantener la infraestructura operando y también ha creado incentivos para las poblaciones vulnerables en una coyuntura sin procedentes en la industria de telefonía e internet.

REDACCIÓN TECNÓSFERA

@TecnosferaET