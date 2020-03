Educación virtual y teletrabajo, las formas de sortear el Covid-19

Educación a distancia, teletrabajo y ruedas de prensa por videollamada o por redes sociales son algunas de las opciones que han implementado distintos gobiernos e instituciones del mundo para sortear el riesgo de contagio del nuevo coronavirus (covid-19).



Mientras las cifras de contagiados y decesos aumentan (a la mañana de este 4 de marzo se han confirmado más de 3.000 muertes por el virus en el mundo y más de 90.000 contagios, de los cuales 51.000 se han recuperado), algunos lugares del mundo han suspendido clases y han pedido a sus habitantes no desplazarse a menos de que sea necesario. Centros comerciales y oficinas, por ende no están recibiendo tantas personas.

Por ejemplo, la ciudad de Hong Kong le pidió a todos los empleados del sector privado que trabajen desde sus casas, una medida que probablemente se renovará para la próxima semana.



En China, marcas como Starbucks, KFC, Pizza Hut y WeWork anunciaron que cerrarán sus oficinas locales en China temporariamente. Mientras tanto, los empleados de Facebook basados en China, y todos aquellos que viajaron recientemente al gigante asiático, también van a trabajar desde casa por pedido de la empresa.



Según Alex Konanykhin, director ejecutivo de la plataforma de gestión de equipos de trabajo remoto TransparentBusiness, "esta nueva emergencia sanitaria de alcance todavía incierto redefine el trabajo remoto. Si hasta hoy lo promocionábamos como la modalidad flexible y eficiente que eligen las compañías y los trabajadores del futuro, hoy se ha vuelto un imperativo mundial a causa de esta emergencia sanitaria”.



La compañía, por ejemplo, en febrero donó un millón de dólares a China en licencias para el trabajo remoto para atender la coyuntura.



Google por su parte anunció este miércoles que habilitará de manera gratuita el acceso a las funciones más avanzadas de videoconferencia de Hangouts Meet para los clientes de G Suite y G Suite for Education en todo el mundo. Con posibilidades como poder tener más de 250 participantes por llamada o grabar reuniones virtuales y guardarlas en Google Drive. Las funciones estarán habilitadas desde esta semana hasta el 1 de junio.

Educación a través de las pantallas

En EE. UU., donde ya se han confirmado dos muertes a causa del virus, aunque no ha habido un cierre oficial de las escuelas estatales en el Estado de California, la Universidad Estatal de California si tiene planes de reutilizar su sistema de aprendizaje en línea, creado para que los estudiantes puedan tomar clases en los campus hermanos, a fin de continuar con las lecciones.



Universidades en China como la Duke Kunshan University y la Universidad NYU de Shanghai migraron sus clases a internet, con el paso de más de 500 clases de modalidad presencial a entornos virtuales. Entre las dificultades, enfrentan por ejemplo la coordinación de horarios de clases con estudiantes del exterior que viajaron a sus países por ocasión del año nuevo y no han podido regresar a China ni a sus estudios pues los Campus están cerrados.



Países como los Emiratos Árabes Unidos (E.A.U) han ordenado el cierre de los colegios y escuelas, tanto privadas como públicas. A partir del 8 de marzo y durante un mes, las instituciones estarán en una modalidad de cierre. Por dos semanas, se espera que las clases continúen, pero de forma virtual.



El programa piloto, del que no se han anunciado mayores detalles, prevé que los alumnos sigan uniformados frente a las pantallas e interactúen por video conferencias. Las dos semanas siguientes serían vacaciones.

Algo similar ocurre también en Irán, donde las clases llevan ya diez días suspendidas. Según el viceministro para Asuntos Educativos, Ali Jakí Sedigh, están buscando soluciones alternativas como "la educación combinada o el aprendizaje virtual" para que los alumnos no se queden atrasados en los estudios.



En esta línea, la Universidad de Teherán comenzó el pasado sábado, el primer día de la semana lectiva, a utilizar la plataforma Moodle para que los estudiantes puedan asistir a las clases desde sus casas.



Sin embargo, aunque esa universidad emplea la plataforma virtual desde hace varios años, los primeros días no funcionó como se esperaba.



Una de las profesoras de la Facultad de Estudios del Mundo, Elahe Nurí, dijo a la agencia Efe que pese a que "esta universidad es muy avanzada en todos los aspectos, incluido el tecnológico, el problema se basa en que durante estos años nadie se interesó en usar moodle". En su última clase de diez alumnos solo pudieron conectarse tres.



En Irán también el Gobierno ha realizado conferencias de prensa por internet, con problemas de conexión por ejemplo para la realización de preguntas por parte de los periodistas.

¿Revisión de bloqueos?

A los problemas de conectividad se le unen desafíos como las restricciones a servicios digitales y bloqueos de aplicaciones.



Existen prohibiciones por ejemplo para servicios que tengan encriptación y programas como Skype, WhatsApp o incluso YouTube son plataformas restringidas en ambos países.



Expertos prevén que empresarios y usuarios sigan presionando a los gobiernos para levantar los bloqueos sobre estas aplicaciones. En algunos casos, conversar con los familiares puede complicarse por el tipo de sistemas.



En el caso de E. A. U. existe una aplicación gratuita, llamada ToTok, que estaba disponible en los EE. UU. pero fue eliminada de Google Play y de la AppStore tras acusaciones de ser una herramienta secreta de espionaje contra los EE. UU. Aunque reapareció en enero, los creadores han pedido que los usuarios Reapareció en enero y la compañía ha dicho que los usuarios ignoren las advertencias en la PlayStore y realicen las descargas.



REDACCIÓN TECNÓSFERA*

*Con información de Efe y Bloomberg