La conversación sobre Covid -19 que se ha tomado las redes sociales

Con más de 6 millones de publicaciones analizadas, analistas de datos en Colombia aseguran que la conversación del Covid-19 en redes sociales en las últimas semanas evolucionó de la despreocupación hacia la necesidad de información actual constante.



Según el reporte de la firma especializada en datos Phyx, la coyuntura está mostrando que tener a otros países de ejemplo, como los europeos, ha generado que a nivel país los usuarios busquen y exijan protocolos específicos.



Así mismo, además de la relevancia de los medios de comunicación en la cobertura noticiosa del tema, se identifica que los usuarios hablan menos de la pandemia durante fines de semana u horas de la noche.

El análisis estudió picos de conversaciones de publicaciones de Twitter, foros, medios digitales, YouTube y blogs, hasta el 15 de abril. De las publicaciones analizadas, todas realizadas en Colombia, 128.447 corresponden a noticias de medios 2,7%.



En entrevista con EL TIEMPO, Julián Robledo, consultor estratégico y socio fundador de Phyx, explicó cómo ha evolucionado la conversación sobre la pandemia en el país y la relevancia que han ganado los medios, los periodistas y las fuentes expertas en medio del contexto.

Julián Robledo, consultor estratégico y socio fundador de Phyx Foto: Cortesía

¿Cómo llegaron a la idea de medir la conversación sobre la Covid-19?

Como compañía de análisis de data, trabajamos constantemente en encontrar tendencias y entregar recomendaciones a los diferentes sectores. Sin embargo, en este caso puntual no teníamos un requisito de un cliente sino que el deseo de entender cómo la gente está reaccionando a la coyuntura.



El estudio muestra las reacciones y evidencia que los medios de comunicación están llevando la bandera de la comunicación. También realizamos un comparativo con cómo ha evolucionado la conversación en España, que tiene unas semanas de adelanto en cuanto al pico de la pandemia, para entender los puntos en comunes con Colombia.

¿Cuál fue la evolución de la conversación?

En un principio, el reporte muestra que algunos líderes de opinión veían el tema desde la lejanía. Las conversaciones miraban el coronavirus como algo del extranjero, una simple gripa y resaltaban que en el país había cosas más importantes para atender. Pero poco a poco, cuando el virus llegó, empezaron a cobrar relevancia los personajes más expertos y la información. Con ello, cuando el coronavirus se convirtió en algo cercano cuentas como la del Ministerio de Salud o la del mandatario Iván Duque y la alcaldeza Claudia López han sido protagónicas.

¿Cree que se mantenga esa visibilización de los expertos en temas que no sean sobre Covid- 19?

Creo que sí estamos pasando de buscar la opinión a buscar la información , pero es complejo predecir si tendrá otros efectos. En particular, el coronavirus es un tema de afectación de salud y cuando hablamos de supervivencia es natural que las personas nos volquemos a necesidades como estar informados. No obstante, en temas más triviales, o donde la gente no piensa en su seguridad, los usuarios pueden buscar escapes y continuar con sus estilos de consumo.



Algo que ha tomado gran relevancia con la Covid - 19 son los hilos informativos. En Twitter vimos que fueron muy populares las explicaciones sobre cómo funciona el virus, a quiénes afecta y cuáles son los síntomas. Así mismo, hay hilos que realizan personas afectadas o de otros países donde muestran su día a día que también son populares.

¿Cree que la gente se siente un poco saturada de la información?

En lo que medimos vimos que lo que más se consume sigue siendo la cantidad de muertes por el Covid. Hay tal vez una tendencia a dejar temas accesorios para otros momentos y a concentrarse en los hechos y la actualización de las muertes.



El análisis compara la conversación en Colombia con el ejemplo de España. Mientras que en este momento a nivel nacional hay una necesidad de información para responder a lo inmediato, en España, que nos lleva algunas semanas, hemos visto que el interés ha cambiado y ha pasado de centrarse en la enfermedad para atender otros segmentos como los bienes de consumo, las ventas, los deportes o el entretenimiento.

A propósito de eso, el estudio muestra que en España los médicos eran los más activos en redes mientras que en Colombia somos los periodistas... ¿Qué opina de esa tendencia?

Le adjudico la diferencia específicamente a las acciones que se tomaron en el país.



Mientras que España lleva varias semanas más con la pandemia y ha tenido una mortalidad mucho más alta, en Colombia la conversación se ha centrado en las acciones tomadas.



Se podría decir que el avance de la situación europea generó un poco de pánico y que quienes han respondido a ello, para bajarle el tono, han sido los expertos de salud. Mientras tanto, en Colombia, lo que se comunica por el contexto son anuncios de cierres, de aislamiento, de flexibilización en sectores o medidas más concretas, por lo que son los periodistas quienes generan esos flujos de información.

También llama la atención la franja de actividad de la conversación. El estudio señala horarios de 10:00 a.m. a 1:00 p.m. los días jueves y viernes, cuando los picos de uso de internet recientes en país coinciden con los días sábado en jornada de 6:00 p.m. a 10:00 p.m.

Es interesante. Por ejemplo, en España, que refleja un poco la evolución del virus, el cambio temático ha sido marcado.



Creo que en general estos horarios se deben a que la gente espera a que llegue el fin de semana no para desconectarse de internet pero si para hacer cosas diferentes como reunirse con amigos en videollamadas y reconectarse con quienes no ha visto. Se puede entender que los fines de semana se habla más, pero menos del tema.



La gente está tomando pausas y escapes a la sobreinformación, están adoptando horarios para informarse y opinar y otros para ocio.

¿Qué tanto influye la agenda comunicativa en la percepción de los que se habla en redes sociales?

En este tema, los medios son un tipo de regulador de la conversación. Es posible identificar picos de conversación, en su mayoría generados por noticias, sobre todo en esas temáticas en la información es primordial.



Algo interesante es que también el uso de las redes sociales cambian por ejemplo entre los medios de alcance nacional y los regionales. En el análisis analizamos una muestra de 1.000 titulares y encontramos que los medios de alcance regional utilizaban titulares más alarmistas, que mencionan muertes o letalidad, mientras que los de alcance nacional manejaban un reporte más neutro.



REDACCIÓN TECNÓSFERA

@TecnosferaET