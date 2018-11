Habilidades digitales para mujeres periodistas en Colombia

La participación femenina será clave para la transformación digital de los medios de comunicación, así lo concluyeron algunos líderes de medios masivos en Latinoamérica en el marco del segundo día del evento Digital Media LATAM 2018 de Wan Ifra, la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias, que finalizará este viernes en Bogotá.

Durante la jornada, que se lleva a cabo del 14 al 16 de noviembre y reúne a cientos de asistentes alrededor de los retos que conlleva la digitalización de la información, se lanzó en Colombia la red WINN (Women in the News Networks), una iniciativa promovida por la consultora tecnológica Accenture, que busca convocar a las profesionales del periodismo en el país para fomentar la colaboración, la mentoría femenina y su actualización digital.



Según cifras del Global Media Monitoring Project, la participación femenina en los medios ha crecido un 81 por ciento en los últimos 20 años. Sin embargo, la participación de las mujeres en los medios en América Latina es de un 29 por ciento, por debajo del promedio mundial de 37 por ciento.



“Más mujeres mejor periodismo, nuestro lema, no significa menos hombres”, aseguró Gabriela Oliván, directora de comunicaciones para Hispanoamérica de la compañía, citando las cifras de participación femenina en los medios.

“Creemos que con una mayor presencia femenina, logramos igualdad y diversidad, algo que es estratégico para la industria, los negocios y la sociedad. Más mujeres aportan miradas diferentes al cubrimiento informativo y mejoran la oferta de valor de las salas de redacción”.



La iniciativa surgió de un estudio adelantado por Accenture que encontró que se requieren cientos de años para lograr la paridad salarial entre mujeres y hombres, pero que dicha espera puede recortarse significativamente si las mujeres colaboran entre sí y fomentan sus habilidades digitales. Las periodistas que se unan a la red podrán participar de encuentros digitales y presenciales, ganar becas para entrenamientos y recibir mentorías de parte de otras profesionales en la región.



La red de mujeres, que fue lanzada oficialmente en Argentina en mayo, tiene también presencia en Chile y se espera que próximamente llegue a otros países. En aproximadamente seis meses ha reunido más de 300 miembros y ha otorgado 70 becas y 12 viajes de intercambio.



Las personas interesadas en participar deben solicitar su ingreso en la página web de la iniciativa. Un comité asesor, compuesto por periodistas latinoamericanas, estudiará las solicitudes buscando a profesionales que se desempeñen en el periodismo con al menos 2 años de experiencia en medios de comunicación.

El lanzamiento ocurrió en un panel compuesto por Silvia Fesquet, editora general de Revistas para el periódico argentino El Clarín, Roberto Pombo, director general de información de EL TIEMPO, Martha Ortiz, directora de El Colombiano y Teresita Espinoza, subdirectora de Diario Financiero de Chile.



Para Fesquet, las mujeres periodistas, al igual que la población femenina en otros sectores, enfrentan desigualdades de género como el pensamiento de que las figuras de poder están destinadas para el género masculino.



Por su parte, Gabriela Bouret, experta de análisis de datos en La Nación y miembro de la red, aseguró que “además de incentivar a las periodistas en habilidades digitales, para 2019 estamos planeando capacitación también en temas de liderazgo y gerencia”.



Durante su intervención, Pombo destacó que la redacción de este diario está compuesta por un 40 por ciento de mujeres y tiene liderazgos femeninos importantes dirigiendo áreas como la Unidad Investigativa, Unidad de Paz y la Unidad de Datos, entre otras.

Además del lanzamiento, en el segundo día de la cumbre se abordaron casos y mejores prácticas para la digitalización de las redacciones, con exposiciones del grupo británico BBC y el periódico estadounidense The New York Times. En representación de la región, Andrea Miranda, editora general de El Debate de México, y Andrés Mompotes, subdirector de El Tiempo, presentaron estrategias para conquistar audiencias digitales y generar formatos innovadores



