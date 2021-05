¿Por qué Twitter decidió eliminar trino de Uribe?

Este viernes, Twitter tomó la decisión de ocultar una de las publicaciones que había hecho el expresidente Álvaro Uribe, la cual hacía referencia al uso de armas por parte de policías y soldados en el país.



La plataforma tecnológica consideró que la publicación del exmandatario viola la política sobre la “glorificación de la violencia”.



(Le puede interesar: ¿Apple vs. Facebook? La ‘guerra tecnológica’ que desató el nuevo iOS)

El trino de Uribe decía: "Apoyemos el derecho de soldados y policías de utilizar sus armas para defender su integridad y para defender a las personas y bienes de la acción criminal del terrorismo vandálico".



La publicación generó una fuerte polémica y varios personajes públicos rechazaron el mensaje. Entre ellos, el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, quien dijo que “según estándares internacionales, la policía solo puede emplear armas de fuego como última opción para impedir una amenaza cierta a la vida o la integridad física”.



(Además: Cuenta regresiva: se acerca el cambio de políticas en WhatsApp)



La decisión, según estableció la red social, tiene en cuenta en un primer momento el contexto que está viviendo Colombia en los últimos días. Desde el pasado miércoles, 28 de abril, en el país se han desarrollado varias manifestaciones en contra de la reforma tributaria que presentó el Gobierno Nacional.

Busca prevenir que terceros se sientan inspirados a cometer actos de violencia FACEBOOK

TWITTER

En el marco de las movilizaciones se han registrado diferentes hechos de violencia, que incluso han dejado a siete personas muertas, según cifras de Human Rights Watch. En donde incluso se ha denunciado el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía.



(Además: El particular truco de Mark Zuckerberg para huir de los 'paparazis')



En este sentido, la compañía indicó que la decisión sobre la publicación del expresidente Uribe busca “prevenir que terceros se sientan inspirados a cometer actos de violencia”, ya que Twitter señala que el tuit puede representar una “glorificación de la violencia”.

Facebook Twitter Linkedin

Twitter indicó que trino de Uribe violó política sobre la "glorificación de la violencia. Foto: AFP

En esta regla se indica que no se puede “glorificar, celebrar, elogiar o condonar delitos violentos, eventos violentos dirigidos a ciertas personas por su pertenencia a un grupo protegido, o a los autores de dichos actos”.



Así mismo, se tiene en cuenta declaraciones como “Me alegro de que esto haya sucedido", "Esta persona es mi héroe", "Me gustaría que más personas hicieran cosas como esta", o "Espero que esto inspire a otros a actuar".



A su vez, la red social determina que está política se incumple cuando se elogian o condonan hechos como actos “violentos cometidos por civiles y que provocaron la muerte o lesiones físicas graves”, en donde se incluyen asesinatos y tiroteos masivos; al igual que ataques perpetrados por organizaciones terroristas o grupos extremistas violentos, y eventos dirigidos a grupos protegidos.



(Además: Así puede aplicar a uno de los planes de datos que entregará MinTIC)



La plataforma afirmo, también, que “el uso de Twitter por personajes políticos y funcionarios gubernamentales evoluciona constantemente”, por esta razón están adelantando cambios en sus reglas y políticas que reflejen “esta naturaleza cambiante”.



Vale aclarar que en otras ocasiones la red social ha tomado acciones sobre las publicaciones del exmandatario. En noviembre de 2019, Twitter tomó la decisión de bloquear temporalmente la cuenta del político por un video que publicó sobre las marchas del Paro Nacional del 21 de noviembre.

También le puede interesar:

- ‘Gigas sin red son como billetes de Monopolio, no sirven para nada’



- ¿Se podrá hablar con usuarios de Instagram y Facebook desde WhatsApp?



- ¿Cuáles son las nuevas funciones que tendrá Facebook?



TECNÓSFERA

Twitter: @TecnósferaET