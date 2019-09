‘Para triunfar en Silicon Valley debe estar dispuesto a equivocarse’

En las manos de Beth Davies estuvo la labor de mantener la cultura de Tesla, la reconocida empresa tecnológica de Silicon Valley fundada por Elon Musk, durante su etapa de mayor crecimiento, cuando pasaron de 600 a 33.000 empleados.



Davies, quien también ha contribuido en los procesos de innovación de empresas como Apple y Microsoft, habló con EL TIEMPO sobre las habilidades que hoy se requieren en los trabajadores y el rol de la tecnología en el mundo empresarial.

¿Qué lecciones se lleva de los procesos de transformación de firmas como Apple y Tesla?

Lo primero es tener una misión clara y concisa. Cuando estaba en Tesla, la misión era “impulsar la transformación mundial hacia un transporte sostenible”. Hay que dar ese mensaje una y otra vez para que la gente realmente entienda lo que se está haciendo, cómo se va a lograr y por qué, de forma que tenga sentido.



Una vez está la misión, hay que elegir un camino. Si no funciona, se debe estar dispuesto a cambiar de plan con velocidad. Pero es importante que los empleados sepan que la misión no está cambiando, sino la estrategia, pues en el camino se aprende qué funciona y qué no.

¿Qué se necesita para llegar a Silicon Valley y no morir en el intento?

Definitivamente hay que llegar con un hábito de trabajo fuerte porque en Silicon Valley se trabaja muy duro. Las startups están tratando de hacer cosas que nunca antes se habían hecho y eso no es fácil. Se necesita mucho esfuerzo para descubrir cómo hacer algo nuevo.



Se debe tener una mentalidad dispuesta a trabajar duro y a hacer no solo lo que corresponde, sino lo que se requiera. También hay que estar dispuesto a cometer errores, aprender rápidamente de ellos, ser resistente y recuperarse.

Las personas que veo que tienen problemas, generalmente son quienes quieren saber exactamente qué hacer, cuándo hacerlo y cómo hacerlo, pero eso no funciona porque el aprendizaje se da a medida que se avanza y nunca es una hoja de ruta clara. Otros que tampoco tienen éxito son quienes se toman personalmente cada error y cada fracaso. Hay que ser resistencia para estar en Silicon Valley.

¿Hay profesiones más requeridas que otras?

Se habla mucho de la necesidad de ingenieros, pero una habilidad técnica que hoy se requiere, probablemente sea obsoleta en cinco años.



Se necesita no son solo lo técnico, sino también las habilidades blandas, como la capacidad de trabajar con otros, tener inteligencia emocional, resolver problemas, ser creativo, ser capaz de escuchar, colaborar, dirigir a otros y dar ideas.

Ante la inminente automatización, ¿cuál es la mejor manera mantenerse vigente en el mercado laboral?

Mucha gente se irá con la llegada de la automatización, por eso se debe tener claro que nuestra educación no es solo una formación escolar. Tenemos que seguir aprendiendo constantemente.



Las necesidades o el papel que vamos a jugar va a seguir cambiando, por lo que todos debemos ser aprendices ágiles y estar dispuestos a evolucionar constantemente. Quienes niegan que el cambio que va a suceder y no continúan aprendiendo son los que tendrán más problemas.

¿Cómo ve el futuro del mundo empresarial?

Dinámico y muy creativo, porque algo que la gente puede hacer que las máquinas no es ser creativo. En los últimos 20 años, las organizaciones han venido tranformándose hacia modelos lineales, sin tanta jerarquía. Cada vez más se dan cuenta de que personas de todos los niveles puedan aportar ideas.

¿Qué consejo tiene para emprendedores que están entrando al mundo de las TIC?

El éxito se compone de tres cosas. Habilidades, conocimiento, pero también mentalidad. A veces tener el conocimiento no es suficiente, también hay que tener una mentalidad para vender rápido, experimentar, ser parte de un equipo y arriesgarse.



MARÍA PAULINA ARANGO M.

REDACCIÓN TECNÓSFERA

@TecnósferaET