¡Pilas! Diez consejos para que no lo odien haciendo teletrabajo

10. Toméselo en serio



Sus jefes y sus compañeros apreciarán la seriedad con la cual usted siga trabajando. Vístase adecuadamente para las teleconferencias, no trabaje en pijama, evite comer en cantidades mientras trabaja y no consulte las redes sociales que no son necesarias para el cumplimiento de sus funciones.



Si toma el teletrabajo como una especie de vacaciones, sus compañeros y sus jefes lo notarán y usted podría reflejar una imagen de desinterés frente a su cargo y frente a sus funciones. Es de especial importancia que siga cumpliendo con sus labores y sus horarios con el mismo rigor con el que lo hace cuando debe asistir a su empresa de forma presencial.